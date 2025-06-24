Başta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olmak üzere suç gelirleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu gelirlerin kripto varlık işlemleriyle aklanmasını önlemeye yönelik yeni hamleleri yakın zamanda hayata geçirecek.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, suç gelirlerinin aklanmasını engellemeye dair çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda ilave adımlar atmaya hazırlanan Bakanlık, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından gerçekleştirilen işlemlere sıkı kontrol ve gözetim uygulanmasını isteyecek.

Söz konusu adımlar, kripto varlık platformlarının, aracılık ettikleri işlemlere konu para ve diğer fonların kaynağına ve kripto varlık transferlerinin amacına ilişkin bilgi edinmelerini kapsıyor. Bu çerçevede tüm kripto varlık transfer işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren müşteriden en az 20 karakterlik işlem açıklaması alınması zorunlu olacak.

KRİPTO PARALARIN ÇEKİMİNDE SÜRE SINIRI GETİRİLECEK

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin, kripto varlık hesapları kullanılarak aklanmasının engellenmesi amacıyla seyahat kuralı (travel rule) uygulanmayan kripto varlık çekim işlemleri için zaman sınırı getirilecek.

Yapılacak düzenlemeye göre anılan işlemler, bu varlıkların alım, takas veya yatırma işlemlerinden en erken 48 saat sonra gerçekleştirilebilecek.

Bir hesaptan ilk kez yapılacak kripto varlık çekim işleminde bu süre, en az 72 saat olarak uygulanacak.

PARA TRANSFERLERİNDE 3 BİN VE 50 BİN DOLAR KISITI

Şüpheli fonların, hızlıca sistem dışına çıkarılmasının ve izinin kaybettirilmesinin önüne geçilmesi hedeflenirken, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklanması da önlenecek.

Bu amaç doğrultusunda "stabil kripto para" adıyla bilinen, değeri bir başka varlığın değerine sabitlenmiş kripto paraların transferlerine de ilave kısıtlamalar getirilecek. Buna göre, stabil kripto para transferlerine günlük 3 bin ve aylık 50 bin dolar limit uygulanacak. Transfer işleminde alıcının ve göndericinin adı, soyadı, cüzdan adresi, ikamet adresi, doğum yeri ve tarihi gibi bilgilerin mevcudiyetini gerektiren "seyahat kuralı" yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar, bu limitleri iki katı olarak uygulayabilecek.

YURT DIŞINA TRANSFER EDİLMESİ ÖNLENECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlık ekosisteminin doğasına uygun olarak kripto varlık işlemlerinin gözetim altına alınmasını sağlayan düzenlemelerle, suç gelirlerinin hızlı bir biçimde yurt dışına transfer edilmesinin önlenmeye çalışıldığını bildirdi.

Şimşek, finansal sistemin bütünlüğü korunarak meşru kripto varlık faaliyetleri için hareket alanının muhafaza edildiğine işaret ederek, "Örneğin likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya piyasalar arası arbitraj amacıyla işlem yapan ve bu kapsamda işlem fonlarının kaynağını belgeleyen kullanıcıların kripto varlık transfer işlemleri, ilgili platformların sorumluluğu ve gözetimi altında, limitlere tabi olmadan gerçekleştirilebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm platformların yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin, hem kullanıcı güvenliği hem de finansal sistemin bütünlüğü açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik açık bir uyarıda bulunan Şimşek, "Yeni düzenlemelere uyum sağlamayan platformlar hakkında idari yaptırımların yanı sıra, lisans verilmemesi ya da iptali dahil olmak üzere çeşitli hukuki ve mali yaptırımlar da uygulanabilecek." ifadesini kullandı.