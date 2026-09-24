Dünya, önümüzdeki aylarda sıcaklık kaynaklı ciddi bir tehditle karşı karşıya. İklim Etki Laboratuvarı tarafından hazırlanan rapora göre, Süper El Niño'nun etkisiyle Eylül 2026-Şubat 2027 döneminde yaklaşık 239 bin ek ölüm yaşanabilir. El Niño'nun 2027 baharına kadar sürmesi halinde bu sayının daha da yükselmesi bekleniyor.

SICAKLIKLARDA 1,2 DERECELİK ARTIŞ BEKLENİYOR

Araştırmacılar, önümüzdeki altı ayda küresel ortalama sıcaklığın yaklaşık 1,2 derece Celsius artabileceğini belirtiyor. Bu artışın kuraklık, orman yangınları, aşırı yağış ve sel gibi olayların yanı sıra sıcaklığa bağlı ölümleri de artırabileceği ifade ediliyor.

Raporda, El Niño'nun etkisiyle yaşanacak sıcaklıkların, iklim değişikliği nedeniyle gelecek 20 yılda daha sık görülmesi beklenen koşullara işaret ettiği belirtilerek durum "gelecekten bir kartpostal" olarak tanımlanıyor.

EN FAZLA RİSK ALTINDAKİ ÜLKELER

Tahminlere göre sıcaklık kaynaklı ek ölümlerde Hindistan'da 15 bin 800, Brezilya'da 13 bin 300, Güneydoğu Asya'da ise özellikle Filipinler, Vietnam, Tayland ve Kamboçya'da toplam yaklaşık 19 bin 400 vaka görülebilir. Endonezya'da ise yaklaşık 19 bin 300 ek ölüm öngörülüyor.

Aralık 2026-Şubat 2027 döneminde ise en yüksek tahminler Nijerya ve Endonezya için yapıldı.

YAŞLILAR VE ÇOCUKLAR DAHA FAZLA RİSK TAŞIYOR

Araştırmacılar, aşırı sıcaklardan özellikle yaşlıların, küçük çocukların ve kalp-damar veya solunum yolu hastalığı bulunan kişilerin daha fazla etkilenebileceğine dikkat çekiyor. Klimaya, temiz içme suyuna ve sağlık hizmetlerine erişimin ise sıcaklık kaynaklı riskleri azaltabileceği belirtiliyor.