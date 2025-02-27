CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Cumhurbaşkanlığı Önseçim Toplantısı' öncesi milletvekilleriyle parti genel merkezindeki kapalı grup toplantısında bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte parti genel merkezinde 'Cumhurbaşkanlığı Önseçim Toplantısı'na katılacak.
İMAMOĞLU DA TOPLANDI
Özel, toplantı öncesi parti genel merkezinde milletvekilleri ile kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.