DEM Parti Meclis Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in doktorları yazılı açıklamanın ardından kameraların karşısına geçti. Nörolojik tablosunun bozulmasının ardındanProf. Dr. Yasef Özsarfati, "Beyin ölümü bulguları şu anda yok. Bunu ancak zaman içerisinde cevaplandırabileceğiz." dedi.

Florence Nightingale İstanbul Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi "Şu anda başka bir kırılma noktasındayız" dedi.

"BEYİN ÖDEMİ VAR"

Prof. Dr. Yasef Özsarfati, "Son zamanlarda nörolojik problem öne çıkmış durumda. Kırılma noktası nörolojik durumun kötüye gitmesi. Refleksler giderek azalıyor. Beyin tutulumu olduğunu biliyoruz, beyin ödemi var, beyin şişmiş vaziyette" dedi.

YENİ BİR OPERASYON PLANLANIYOR MU?

"Nörolojik durumu için yeni bir operasyon planlanıyor mu?" sorusuna doktoru, "Bütün dünyada tıbbi olarak tedavi edilen bir rahatsızlık. Herhangi bir cerrahi müdahalesi dünyada uygulanan bir metot değildir." yanıtını verdi.

Sarfati sözlerini şöyle sürdürdü:

Çok temkinli iyimserlik içerisinde olmak lazım. Giderek de elimizdeki kriterlerin daha iyiye gittiği söylememiz çok zor.

"BEYİN ÖLÜMÜ BULGULARI ŞU ANDA YOK"

Beyin ölümü bulguları şu anda yok. Bunu ancak zaman içerisinde cevaplandırabileceğiz.

Prof. Ertan Sağbaş da, "O iyilik hali devam etmedi. ECMO desteğine muhtacız. Kalp ECMO desteğini kessek vücudun dolaşımını idame edecek düzeyde değil. Kardiyak ilerleme bir seviyede kaldı. Nörolojik tablo akciğerleri etkiledi, akciğer ödemi gibi bir hadise oluştu. Birçok organ sistemi birbirine ilgilendiriyor." açıklamasını yaptı. Sağbaş sözlerine şöyle devam etti.

"BİR MUCİZEYİ GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

"Uyutucu ilaç vermeyişimizin üzerinden 8 gün geçti. Uyanma yok. Bir mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz ilk andan itibaren"