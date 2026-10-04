Çin’in güneybatısındaki Guizhou eyaleti ile Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi sınırında inşa edilen Hongshui Nehri Demiryolu Köprüsü’nün 570 metrelik ana kemerinin iki ucu havada birleştirildi. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki köprü, proje tamamlandığında yalnızca demiryolu taşımacılığı için kullanılan dünyanın en geniş açıklıklı kemer köprüsü olacak.

DEV PARÇALAR VADİNİN ÜZERİNDEN TAŞINDI

Köprünün bulunduğu bölgede nehrin iki yanında oldukça dik dağ yamaçları bulunuyor. Bu nedenle ana kemerin parçaları, vadinin iki yakası arasına kurulan büyük bir kablolu kaldırma sistemi kullanılarak havada taşındı ve belirlenen noktalara yerleştirildi. İnşaatın daha önceki aşamalarında kaldırılan kemer parçalarından birinin 135 ton ağırlığında, 25,8 metre uzunluğunda ve 11,3 metre yüksekliğinde olduğu açıklanmıştı.

Mühendislerin kemer tasarımını tercih etmesinde bölgenin zorlu coğrafyası belirleyici oldu. Projenin başmühendisi Hu Shan’a göre aynı noktada uzun açıklıklı asma veya kablo askılı bir köprü yapılması halinde çok yüksek kuleler ve büyük ankraj yapıları gerekecekti. Bunun hem maliyeti yükselteceği hem de çevredeki dağlık arazide daha fazla müdahaleye neden olacağı değerlendirildi.

315 KİLOMETRELİK DEMİRYOLUNUN PARÇASI

Hongshui Nehri Köprüsü, Guizhou’daki Huangtong ile Guangxi’deki Baise kentini birbirine bağlayacak 315 kilometrelik yeni demiryolu hattının en önemli yapılarından biri. Hat tamamlandığında Guizhou’nun güneybatısından Beibu Körfezi yönüne daha doğrudan bir demiryolu bağlantısı sağlanması planlanıyor.

Köprüde ana kemerin birleşmesiyle birlikte yapının en zorlu aşamalarından biri geride kaldı ancak proje henüz tamamlanmış değil. Bundan sonraki süreçte kemerin üzerindeki taşıyıcı bölümler ile demiryolu altyapısının inşası devam edecek. 570 metrelik ana açıklığıyla köprü, tamamlandığında kendi kategorisinde dünya rekoruna sahip olacak.