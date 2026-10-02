İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürttüğü fon vurgunun göbeğindeki Tera Grubu’nun, Doğa Sigorta’yı almasına tüm kurumlar, siyasiler ve bürokratlar destek olurken sadece Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) karşı çıktı. Satışla ilgili tespit edilirken. Doğa Sigorta’nın satın alınmak istenmesine son onay SEDDK tarafından verilecekti.

Süreç uzayınca devreye iktidarın önemli isimleri girdi. Bir bürokrat, yaşanan süreci SÖZCÜ’ye anlattı ve “Kimler kimler devreye girmedi. Bakan, bürokrat, parti yöneticisi Hatta bir siyasi, ‘yanlış yapıyorsunuz, siz üzülürsünüz’ diye tehdit mesaj bile gönderdi. Sadece beyefendi aramadı desem yeridir, şimdi haklı olduğumuz ortaya çıktı” dedi.

REKABET KURULU ONAYLADI

Bazı tahminlere göre 27 milyar dolar (1.2 trilyon lira) vurgunun yaşandığı olayda Prive Sigorta’nın yüzde 9 hissesini de elinde bulunduran Tera Grubu Doğa Sigorta’yı satın almak için anlaşma sağladı. Rekabet Kurulu da 7 Mayıs 2026 tarihinde onay verdi. Ancak perde arkasında dönen rakamlar satışta da büyük vurgunun yapılmak istendiğini ortaya koydu ve Doğa Sigorta’nın Tera’dan 18 milyar liralık hisse satın aldığı anlaşıldı. Buna karşılık Tera Grubu kendisine 18 milyar lira veren Doğa Sigorta’yı sadece 6 milyar liraya almak istedi. SEDDK’nın satışa onay vermemesi büyük bir vurgunu önledi.

Yöneticileri tutuklandı

Eylül 2026 tarihinde sermaye piyasalarındaki işlemler ve fon soruşturması nedeniyle Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.