Erzincan'da meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki sarsıntı, gözleri bir kez daha bölgedeki kritik fay hatlarına çevirdi. Depremin ardından uzmanlardan peş peşe değerlendirmeler gelirken, en dikkat çeken açıklama yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.
"KIRILMAYA HAZIR YEDİSU FAYI ÜZERİNDE"
Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Görür, sarsıntının Küçükkadağan ile Erzincan arasında gerçekleştiğini belirterek, depremin konumuna dikkat çekti. Sarsıntının, Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde yer alan ve uzmanlar tarafından "kırılmaya hazır" olarak nitelendirilen Yedisu Fay zonunda meydana geldiğini belirten Görür, şu ifadeleri kullandı:
"Deprem küçük ama yeri önemli. KAF’ın kırılmaya hazır Yedisu Fay zonu üzerinde. İnşallah bu fayı kurcalayıp beklenen büyük depremi üretmez."