Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun mektuplaştığı ortaya çıktı.

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, dünkü yazısında teröristbaşı Öcalan'ın Ahmet Davutoğlu'na iletilmesi için bir mektup yazdığını ve Öcalan'ın Davutoğlu'nu 'Bu meseleleri en iyi bilenlerden birisi' olarak nitelendirdiğini yazdı.

Davutoğlu'nun mektuba cevap verdiği iddia edilirken Öcalan'dan yeni bir mektup beklendiği kaydedildi.

İMRALI'YLA MEKTUPLAŞMIŞ

Taşgetiren'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Bu görüşmede DEM heyetinin kendisine İmralı’dan “Bu meseleleri en iyi bilenlerden birisi” tanımlamasıyla bir mektup getirdiğini, kendisinin o mektuba cevap verdiğini, heyetin İmralı’nın cevaben yeni bir mektup yazacağını bildirdiğini de söyledi. İlginç değil mi?"

Öte yandan DEM Parti İmralı heyeti bugün Ahmet Davutoğlu ile görüşecek.

Heyetin yarın da İmralı'ya gitmesi bekleniyor.