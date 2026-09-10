Altın, doların zayıf seyrinin etkisiyle hafif bir artışa geçti. Piyasalar, Federal Reserve'in (Fed) izleyeceği faiz politikasını netleştirecek önemli ABD enflasyon verilerini bekliyor.

Ons altın bugün sabah seansında yönünü yukarı çevirdi. Ons altın bugün TSİ 08.10'da 4 bin 416 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın da ons altında görülen yukarı yönlü seyrin etkisiyle hafif yükselişe geçti. Gram altın bugün sabah seansında TSİ 08.10'da 6 bin 887 lirada bulunuyor.

Piyasaların gözü kulağı bugün ve yarın ABD tarafında açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevrildi. Bugün üretici fiyat endeksi verisi yakından izlenecek Verinin aylık bazda yüzde 0,4 olarak açıklanması beklenirken, yıllık bazda yüzde 5,3 olması öngörülüyor.

Önceki ay üretici fiyatları aylık bazda yüzde 0,0 iken, yıllık bazda ise yüzde 4,3 olmuştu.

Yarın açıklanacak olan enflasyon rakamları piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Enflasyon rakamlarının aylık bazda yüzde 0,4 olarak açıklanması beklenirken, yıllık bazda yüzde 3,4 olarak açıklanması öngörülüyor.

Enflasyon rakamları önceki ay yüzde 0,1 iken, yıllık bazda yüzde 3,4 olmuştu.

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