Galatasaray'da gözler Göztepe maçına çevrildi. Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk yolundaki zorlu viraj öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray'a kritik maç öncesi ise müjdeli haber geldi. Aslan'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, zorlu Göztepe maçı öncesi takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Brezilya'dan sakat dönen ve MR tetkiklerinde sol ayak bilek iç-ön yan bağlarında hasar ve kemikte ödem tespit edilen Sara, Trabzonspor maçında forma giyememişti. Yıldız orta saha, azalan ağrıları sonrası kritik maçta süre alabilecek duruma geldi.

Sara, İzmir'e götürülen kamp kadrosunda yer aldı. Brezilyalı futbolcu, Teknik Direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde Göztepe maçında forma giyebilecek.

OSİMHEN AÇIKLAMASI

Galatasaray, Victor Osimhen ile ilgili de bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ''Victor Osimhen fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmaları yaparken Gabriel Sara takımla birlikte çalışmalara başladı. Abdülkerim Bardakcı, kart cezalısı olmasına rağmen takımla birlikte İzmir’e yolculuk etti.'' ifadeleri kullanıldı.

Göztepe-Galatasaray mücadelesi yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.