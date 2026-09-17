Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik Olimpik Marsilya randevusuna saatler kala Orkun Kökçü'nün durumu netleşti. Dün gerçekleştirilen antrenmanın ardından ayak parmağında ağrı hisseden ve durumu riske giren tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgili sevindirici haber geldi. TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre; yapılan sağlık kontrollerinin ardından milli futbolcunun kritik mücadelede takımı yalnız bırakmayacağı ve maç kadrosundaki yerini alacağı kaydedildi. İLK 11 MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK Milli yıldızın kafileye dahil edilmesi siyah-beyazlı teknik heyetin elini güçlendirirken, oyuncunun sahaya ilk 11'de çıkıp çıkmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Teknik ekibin, Orkun Kökçü'nün maç saatindeki ağrı durumuna ve fiziksel kapasitesine göre son değerlendirmeyi yapacağı, oyuncunun riske edilmemesi halinde mücadeleye yedek kulübesinde başlama ihtimalinin de masada olduğu ifade edildi.

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