Massachusetts Amherst üniversitesi anketi, ABD Başkanı Donald Trump için alarm zillerinin çaldığını net bir şekilde ortaya koydu. Ankete göre ABD halkının 3'te 2'si, Trump'ı istemiyor.

Ekonomi, enflasyon ve İran’a karşı ABD halkına yük olan savaş nedeniyle seçmenlerin yaşadığı hoşnutsuzluk ortamında geçen yıl göreve dönmesinden bu yana popülaritesi azalan Trump'ın oy oranları rekor seviyede geriledi.

Bu durum ABD Başkanı ve mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti için bir kabusa dönüştü. Ara seçimlere 2 aydan az süre kala Trump, kolaylıkla yasa geçirmesini sağlayan Senato ve Kongreyi kaybetme tehdidiyle karşı karşıya.

ABD HALKININ 3'TE 2'Sİ SIRTINI DÖNDÜ

Ankette Trump’ın net onay oranı eksi 32 puana gerilerken, katılımcıların yüzde 32’si Trump'ın ikinci dönem performansını onayladığını, yüzde 64’ü ise onaylamadığını belirtti.

Bu oran, Amherst anketlerinde Mart 2026’daki eksi 29 ve Temmuz 2025’teki eksi 20 net onay oranına kıyasla düşüşe işaret ediyor.

Amherst Üniversitesi siyaset bilimi profesörü ve anket direktörü Tatishe Nteta, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump ve Cumhuriyetçi Parti için ülkenin en acil sorunlarına çözümler sunma konusunda zaman daralıyor." "Bunu başaramamak muhtemelen yalnızca Başkan'ın onay oranındaki düşüşün devam etmesine yol açmakla kalmayacak, aynı zamanda Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve muhtemelen ABD Senatosu üzerindeki kontrolünü de giderek daha fazla riske atabilecektir."

DİĞER ANKETLER DE İÇLER ACISI

Ara seçimler yaklaşırken diğer kamuoyu araştırmalarında da başkanın onay oranının düştüğü görüldü.

Morning Consult tarafından 28-30 Ağustos 2026 tarihlerinde 2 bin 203 kayıtlı seçmenle yapılan ve The New York Times tarafından aktarılan ankette Trump’ın net onay oranı eksi 14 puanla yüzde 36 oldu.

26-28 Ağustos 2026’da 1.200 muhtemel seçmenle yapılan Quantus Insights anketinde net onay eksi 15 puanla yüzde 35 olarak ölçüldü.

YouGov ve The Economist ortaklığında 21-24 Ağustos 2026’da 1.536 yetişkinle yapılan ankette Trump’ın onay oranı eksi 21 puanla yüzde 29 seviyesinde gerçekleşti.

Reuters/Ipsos’un 21-24 Ağustos 2026 tarihlerinde 1.215 yetişkinle düzenlediği ankette ise net onay oranı eksi 32 puanla yüzde 18 olarak tanımlandı.

ABD HALKI ENFLASYONDAN BIKTI

Trump’ın onay oranındaki gerileme, Amerikalıların ekonomi konusundaki memnuniyetsizliğinin sürdüğü bir dönemde gerçekleşiyor.

CNN veri analisti Harry Enten, pazartesi günü X platformunda paylaştığı videoda, enflasyonun Trump’ın seçilmesindeki "kilit neden" olduğunu vurguladı.

Enten, Ipsos’un Ağustos 2024 anketinde bağımsız seçmenler nezdinde Trump’ın enflasyon konusunda Harris’e 12 puan üstünlük sağladığını, son anketlerde ise başkanın bağımsızlar arasındaki enflasyon onayının eksi 64 puana düştüğünü hatırlatarak, "Böyle değişiklikler görmezsiniz. Ancak onu yeniden seçtiren kilit konu, yerin dibine battı" yorumunu yaptı.

Amherst Ünivesitesi anketine katılanların yalnızca yüzde 22’si Trump’ın enflasyon sürecini çok veya oldukça iyi yönettiğini düşünürken, yüzde 75’i pek iyi yönetmediğini veya hiç iyi yönetmediğini belirtti.

İstihdam konusunda ise yüzde 31’lik kesim en azından oldukça iyi yönetildiğini söylerken, yüzde 63’lük kesim pek iyi veya hiç iyi yönetilmediğini aktardı.

TRUMP ÇOK ÖFKELİ

Başkan Trump ise son haftalarda düşen onay oranlarını gösteren anketleri eleştirdi. 30 Ağustos’ta Truth Social platformunda paylaşım yapan Trump, "HİLEKÂR MEDYAMIZ TARAFINDAN KULLANILAN SAHTE ANKETLER KONTROLDEN ÇIKTI VE BU KONUDA BİR ŞEYLER YAPILMALI. FCC GÖREVE!" ifadelerini yazdı.

Bir Beyaz Saray sözcüsü Newsweek’e yaptığı açıklamada söz konusu paylaşıma işaret etti. Trump, 24 Ağustos’taki paylaşımında ise Demokratların "Sahte Anketler ile ÇILDIRDIĞINI" belirterek, "Bunları daha önce hiç görülmemiş seviyelerde yayımlıyorlar. Bunlara, Cumhuriyetçilerin moralini bozmaya ve böylece gidip oy vermemelerini sağlamaya çalıştıkları 'Demoralizasyon Operasyonları' deniyor — Ama gerçek Anketler muazzam ve Ülkemizdeki Ruh hiç bu kadar yüksek olmamıştı," değerlendirmesinde bulunmuştu.