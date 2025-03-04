Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısının ardından gözler MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye çevrilmişti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), bu hafta da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grup toplantısı düzenlemeyecek. Son grup toplantısı 28 Ocak Salı günü yapılmıştı.
MHP'de, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin rahatsızlanmasının ardından 4, 11, 18 ve 25 Şubat tarihlerinde grup toplantıları gerçekleştirilememişti. Anadolu Ajansı'nın abonelerine aktardığı gündemde, MHP grup toplantısının yer almadığı bildirildi.