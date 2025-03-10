ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü özel Başkanlık uçağı Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımına yönelik duraklamayı kaldırmaya çok yakın olduğunu söyledi.

Bu duraklama, özellikle Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik taarruzlarıyla ilgili istihbarat paylaşımını etkileyerek Ukrayna ordusu için önemli zorluklar yarattı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Beyaz Saray’da Trump ile yaşadığı anlaşmazlık konusunda pişmanlık duyduğunu belirten bir açıklama yapmasının ardından bu karar alındı.

'NEREDEYSE KALDIRDIK'

Air Force One’da bir gazeteci, Trump’a Ukrayna’ya yönelik istihbarat blokajını kaldırmayı düşünüp düşünmediğini sordu. Trump, "Neredeyse kaldırdık, gerçekten neredeyse kaldırdık" yanıtını verdi.

Ukrayna’nın ABD ile bir maden anlaşması imzalayacağını düşündüğünü belirten Trump, Ukrayna’nın barışa daha fazla yönelmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı, "Şu anda bunu göstermediler ama göstereceklerine inanıyorum. Bence önümüzdeki iki ya da üç gün içinde bu netleşecek" dedi.

İMZADAN ÖNCE UMUT SATTI

Trump’ın açıklamaları, Salı günü Suudi Arabistan’da üst düzey ABD ve Ukraynalı yetkililer arasında gerçekleşecek önemli bir toplantı öncesinde geldi.

Görüşmelerde üç yıldır süren savaşta olası bir ateşkesin ele alınması bekleniyor. Trump, bu hafta ilerleme kaydedileceğini umduğunu ve toplantının olumlu sonuçlar doğuracağını düşündüğünü söyledi.

Ancak ABD’nin geçen hafta Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatlarını askıya alma kararını kaldırıp kaldırmayacağı konusunda bir açıklama yapmadı.