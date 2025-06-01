Ev sahipleri ve kiracılar açısından büyük önem taşıyan kira artış oranları, her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda ortaya çıkıyor. Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi gereğince, konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak azami zam oranı, TÜFE’nin (Tüketici Fiyat Endeksi) son 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor.

Geçtiğimiz ay, Nisan 2025’e ait enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı yüzde 48,73 olarak kaydedilmişti. Bu oran, kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar için uygulanabilecek yasal tavan zammına işaret ediyor.

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Yeni dönem için merakla beklenen enflasyon verileri ise 3 Haziran 2025 Salı günü TÜİK’in resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Açıklanacak verilerle beraber Haziran ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan kiracılar için geçerli olacak azami artış oranı da oraya çıkmış olacak.

Ev sahibi ve kiracılar, belirlenen oranın üstünde bir artış olmayacak. Bu yüzden, açıklanacak TÜFE ortalaması hem kiracılar hem de ev sahipleri için büyük önem arz ediyor.