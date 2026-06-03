Mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevinden tedbiren alınan Özgür Özel, mecliste MYK toplantısı yaptı. Toplantı ardından basın açıklaması yapan Parti Sözcüsü Zeynel Emre'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Mutlak butlan kararı sonrası gelişmelerin yanı sıra dün açıklanan Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına da değinen Emre'nin açıklamasından satır başları şöyle:

"- Adalet ve Kalkınma Parti yargı kollarıyla partimize karşı büyük bir kumpasa girişti. En sonunda sayın Erdoğan'ın biz bu işte yokuz açıklamasını, inkar etmek durumunda kalması olarak ifade edelim.

- Biz bu durum karşısında partimizi hemen kurultaya götürmek için, kurultay delegelerimizden olağanüstü kurultay için imzaları toplamak istiyoruz. Partimizi hemen kurultaya götürmek için hedefimiz 1000 delegenin imzasını toplamak.

"BABA OCAĞIMIZI KAPATMA PLANI"

- Tedbir varmış da kurultay yapılamazmış deniyor. İstanbul'da tedbir kararı varken YSK izin vermiş ve seçim yapılmıştır. Hiçbir zaman hiçbir mahkeme tüzüğü ve delegeyi ortadan kaldırmaz. Yeni bir MYK görevlendirmesi, tüzüğümüze göre ancak Parti Meclisi kararıyla olur.

- CHP en son tüzüğünü uygulamak durumundadır, bu nedenle şu anki MYK'nın görev yapması kanunsuzdur. AKP yargısı baba ocağımızı kapatma planı yapmaktadır. Siyasi partiler, anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ve ona uygun hazırlanan tüzüklerine göre yönetilirler. Bu mahkeme kararının hukuksuzluğu çok açıktır. CHP’nin 2026 temmuz ayının 25’ine kadar kurultay yapması varlık ve yokluk meselesidir.

- Partimizin tamamen mahvına sebep olacak bir işten herkes kaçınmalıdır; bu alınabilecek bir risk değildir. Türkiye’deki tüm siyasi partilere, tüm genel başkanlara bir kez daha sesleniyorum: Anayasal düzeni, seçim sistemini allak bullak eden ve çok büyük zararlar veren bu uygulamadan bir an evvel dönülmesi için herkesin ses yükseltmesi gerekmektedir."