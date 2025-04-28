ALTIN rekor serisine ara vermesine rağmen talep hız kesmiyor. Vatandaşların 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan siyasi operasyonun ardından ekonomi programına inancını kaybetmesiyle ‘güvenli liman’ altın ön plana çıktı. Kuyumcularda yapılan kartlı harcamalardaki büyüme üç haneye ulaştı.

Bankalararası Kart Merkezi’nin verilerine göre mart ayında yapılan toplam kartlı ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 48 artarak 1.7 trilyon lirayı aştı. Ancak altının yurt içinde siyasi tansiyonun artması ve TL’nin değer kaybetmesi, yurt dışında ise ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleriyle Euro’dan sonra en iyi yatırım aracı olduğu mart ayında kuyumcularda yapılan kartlı harcamalar katlandı.

İŞLEM ADEDİ ARTTI

Martta kuyumcularda yapılan kartlı harcamaların büyüklüğü yıllık bazda yüzde 165.9 artarak 22 milyar 169 milyon liradan 58 milyar 951 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde kuyumcularda yapılan kartlı işlem adedi de yüzde 16 arttı. 2024 sonuna kıyasla da kuyumculardaki kartlı harcama tutarı yüzde 34.89 artarak resmi enflasyondan çok daha hızlı büyüdü.

Altına ilginin sürmesinin bir diğer önemli nedeni ise ons altının yılbaşından bu yana yüzde 26.5 değerlenmesi oldu. Ons altının 3.500 doları, gram altının da 4.300 lirayı aşarak rekor kırmasından sonra kâr satışlarıyla değerli metal gerilerken, analistler altındaki yükselişin yeniden başlamasını bekliyor. Piyasa analisti Fawad Razaqzada, ticaret savaşlarındaki müzakerelerin yavaş sürmesinin altına yarayabileceğini belirtirken, JPMorgan da 2026’da ons altının 4.000 doları aşacağını tahmin ediyor.

Sertifika yüzde 12 düştü

Son dönemde fiziki altın almak yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çıkardığı altın sertifikasına talebin artması dikkat çekiyordu. Borsa İstanbul’da ‘Altın S1’ koduyla işlem gören sertifika, cuma günü yüzde 4.98, tarihi zirvesi gördüğü salı gününe kıyasla da yüzde 12.27 geriledi. Vergi avantajının olması, alım-satım makasının bankacılık sistemine kıyasla daha düşük olmasıyla beraber sertifikanın fiyatı ile teoride işlem görmesi gereken seviye olan gram altın arasındaki makas geçen hafta yüzde 20’yi aşmıştı.