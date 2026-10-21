Yaklaşık yarım milyon kişinin mağdur olduğu, suçluların yargılanması beklenirken sorumluluğunu yerine getirmediği iddiasıyla eleştirilerin merkezindeki Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü’nün görevden alınmasının bir ay sürdüğü fon krizinin etkileri yayılıyor.

Fon vurgununun ardından Borsa İstanbul’daki ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasındaki yatırımlarını yeniden gözden geçiren yabancı da özel sektör tahvillerini (ÖST) de 4 haftadır ara- lıksız satıyor.

480 MİLYON $’LIK SATIŞ

Merkez Bankası’nın verilerinde, yabancı yatırımcıların 9 Ekim haftasında özel sektör tahvillerinde net 480 milyon dolarlık satış yaptığı belirlendi. Bu kapsamda son 4 haftalık satış ise 1.1 milyar dolara ulaştı. Özel sektör tahvilleri piyasasının büyüklüğü fon krizinden önce 1 trilyon lira eşiğini aşmıştı. 1 trilyon lirayı aşan tahvil piyasasındaki en büyük oyuncu yatırım fonları olurken yabancı yatırımcılar da sahip oldukları yüzde 17’lik payıyla listede ikinci sırada yer alıyor. 1 trilyon liralık piyasanın 5’te 1’ini reel sektör oluşturuyor.

Enerji ve otomotiv sektöründeki şirketler, özel sektör tahvillerindeki en büyük sektörler olarak dikkat çekiyor. Ekonomistler, fon krizinin şirketlerin borçlanma piyasasına da darbe vuracağını bir süredir dillendiriyordu. Tahvil piyasasında likiditenin zayıflaması durumunda, krizin etkilerinin şirketlerin borçlanma ve yatırım kararlarına da yansıması bekleniyor.

“Türkiye’nin gelişen piyasa statüsünü tehdit ediyor”

Fon krizi, dünyanın gündeminde. İngiliz ekonomi dergisi The Economist, ‘Türkiye’nin yatırım fonu fiyaskosu’ başlıklı analizinde, olağanüstü getirilerle büyüyen fonların çöküşünün 2 günde 30 milyar dolarlık piyasa değerini sildiğini belirti ve düzenleyici kurumların neden erken harekete geçmediğini sordu. Türkiye’nin MSCI gelişen piyasalar kategorisindeki yerinin risk altında olduğuna dikkat çekilen analizde, piyasa güveninin yalnızca fon yöneticilerine adli işlemlerle sağlanmasının mümkün olmayabileceği aktarıldı.‘Ülke gelişen piyasa statüsünü kaybedebilir’ başlıklı değerlendirmede, krizin Türkiye’nin uluslararası sermaye piyasalarındaki konumunu tehdit edebileceğini belirtildi.