

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve kısa sürede Hürmüz Boğazı ile Lübnan hattına kadar yayılan çatışmalar, Orta Doğu’da hava ulaşımını da derinden sarstı. İran’ın Körfez’deki ABD üslerini hedef alan saldırılarının ardından birçok ülke güvenlik gerekçesiyle hava sahasını kapatırken, ticari uçuşların büyük bölümü askıya alındı.

Bölgedeki havalimanlarında yalnızca sınırlı sayıda tahliye uçuşu yapılabilirken, özellikle varlıklı kesimin bölgeden ayrılmak için özel jetlere yöneldiği belirtiliyor. Batı basınında yer alan haberlere göre son günlerde Orta Doğu’dan gerçekleştirilen özel jet uçuşlarında dikkat çekici bir artış yaşandı.

HAVA TRAFİĞİ GERİLEDİ

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan son yirmi yılda dünyanın en zengin kesimleri için önemli bir yaşam ve yatırım merkezi haline gelmişti. Ancak savaşın başlamasıyla birlikte insansız hava araçları ve füze saldırıları bölgedeki günlük hayatı ciddi şekilde etkiledi.

Artan güvenlik riski nedeniyle birçok ülke hava sahasını geçici olarak kapattı. Havayolu şirketleri sefer sayılarını önemli ölçüde azaltırken, bazı uluslararası taşıyıcılar Orta Doğu uçuşlarını tamamen durdurdu. Bu durum bölgedeki hava trafiğini kritik seviyelere kadar düşürdü.

VARIŞ NOKTASI İSTANBUL

Uçuş ağının daralmasıyla birlikte bölgeden ayrılmak isteyen yolcular alternatif rotalara yönelmeye başladı. Bu süreçte Umman’ın başkenti Maskat önemli bir çıkış merkezi haline gelirken, İstanbul ise en çok tercih edilen varış noktalarından biri olarak öne çıktı. Bölgeden doğrudan uçuş bulamayan birçok kişinin kara yoluyla Umman’a geçerek Maskat üzerinden seyahat etmeye çalıştığı ifade ediliyor.

ÖZEL JETLERE TALEP PATLADI

Ticari uçuşların sınırlı hale gelmesi, özel jet şirketlerine yönelik talebi hızla artırdı. Özel jet operatörü AirX’in kurucusu ve başkanı John Matthews, ABD basınına yaptığı açıklamada son günlerde charter uçuş taleplerinde belirgin bir artış yaşandığını söyledi. Matthews, şirketlerinin geçen hafta yaklaşık 1,16 milyon dolar değerinde bir charter anlaşmasına imza attığını belirtti.

Benzer bir yoğunluğun diğer şirketlerde de yaşandığı aktarılıyor. Özel jet firması SHY Aviation’ın CEO’su Bernardus Vorster, normal koşullarda Maskat, Dubai ve Riyad çıkışlı günlük özel jet uçuşlarının 10 ila 15 arasında olduğunu, ancak geçen hafta çarşamba günü bu sayının 98’e kadar yükseldiğini açıkladı.

Vorster ayrıca, 12 kişilik bir grup ve köpekleri için Maskat’tan yapılan yaklaşık beş saatlik bir uçuşun 145 bin dolara kiralandığını da örnek olarak paylaştı.

HAREKETLİLİK DEVAM EDEBİLİR

Uzmanlara göre bölgede güvenlik risklerinin ve hava sahası kısıtlamalarının devam etmesi halinde hem ticari uçuşlarda hem de özel jet pazarında yaşanan olağanüstü hareketlilik bir süre daha sürebilir.