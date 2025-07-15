Japonya’da 10 yıllık devlet tahvili faizi, yaklaşan üst meclis seçimleri öncesi siyasi risklerin fiyatlanmasıyla 2008 finansal krizinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Faiz oranı, Salı günü 1,5 baz puanlık artışla yüzde 1,59’a ulaştı.

Anketlerin, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) Pazar günü yapılacak seçimlerde ağır kayıplar yaşayabileceğini göstermesi, piyasada satış baskısına yol açtı.

POPÜLİST VAATLER VE KOALİSYON ENDİŞESİ

Piyasalar, LDP'nin mecliste çoğunluğu kaybetmesi halinde küçük partilerle koalisyona zorlanabileceği, bu partilerin ise kamu borcunu artıracak vaatlerde bulunabileceği senaryosunu fiyatlıyor. LDP, geçen yıl alt meclisteki çoğunluğunu kaybetmiş ve küçük partilerle zorlu bir iş birliğine gitmek zorunda kalmıştı.

Analistler, üst meclis çoğunluğunun kaybının Başbakan Shigeru Ishiba’nın görevden alınması ya da erken genel seçim gibi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

ENFLASYON, DÜŞÜK ÜCRETLER VE YÜKSEK VERGİLER

Artan yaşam maliyetleri, düşük ücret artışı ve yüksek vergilere tepki gösteren seçmenlerin gözünde, popülist vaatlerle ortaya çıkan küçük partiler güç kazanıyor. Seçim öncesi LDP dahi nakit yardımları ve enerji fiyatlarını düşürecek önlemler vaat etmek zorunda kaldı.

Morgan Stanley’nin hesaplamalarına göre, partilerin vaatlerinin bütçeye toplam maliyeti yaklaşık 5,3 trilyon yen (36 milyar dolar) seviyesinde.

UZUN VADELİ TAHVİLLERDE DENGE BOZULUYOR

Financial Times'ta yer alan habere göre seçim kaygılarının yanı sıra, Japonya'nın uzun vadeli tahvil piyasasında yapısal bir arz-talep dengesizliği de dikkat çekiyor. Mayıs ayında gerçekleştirilen 20, 30 ve 40 yıllık tahvil ihalelerinde zayıf talep görülmüş, bu durum faizlerde sıçramaya yol açmıştı.

30 yıllık tahvil faizi ise Salı günü 4 baz puanlık artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 3,205’e çıktı. RBC BlueBay’den Mark Dowding, hükümetin piyasada karşılık bulamayan uzun vadeli tahvil ihracını “politika hatası” olarak nitelendirdi.

BÜTÇE DENGESİ GÖRÜNÜMÜ İYİLEŞİYOR

Öte yandan Moody's Analytics'e göre, enflasyonla birlikte vergi gelirlerinin artması Japonya'nın mali göstergelerini son yılların en iyi seviyesine taşıdı.

NHK’nin son anketine göre LDP’ye olan destek yüzde 24 seviyesindeyken, ana muhalefet partisi Anayasal Demokrat Parti yüzde 7,8’de kaldı. Öne çıkan küçük partiler arasında ise yabancı düşmanlığıyla bilinen Sanseito Partisi yüzde 5,9 destek oranına ulaştı.

KÜRESEL PİYASALARI ETKİLEYECEK

Japonya’da 10 ve 30 yıllık devlet tahvili faizlerinin son yılların en yüksek seviyelerine çıkması, küresel piyasalarda da dalgalanmaya yol açtı. Japon tahvillerinin artan getirisi, düşük faizli Japon sermayesinin küresel riskli varlıklardan çekilmesine ve gelişmekte olan piyasalarda satış baskısının artmasına neden olabilir.

Özellikle “carry trade” olarak bilinen düşük faizli Japon yeninden borçlanarak diğer piyasalara yatırım yapan yatırımcılar için bu durum, portföylerin yeniden dengelenmesi ve risk iştahının azalması anlamına geliyor. Japonya’nın devasa tahvil piyasasında yaşanan bu hareketlilik, küresel borçlanma maliyetlerini de yukarı çekebilecek potansiyele sahip.