Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın nas politikasıyla başlattığı ekonomik krizin önemli aktörlerinden eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bu krizden nasibini aldı. ‘Gözlerime bakar mısınız, ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır’, ‘Neoklasik ekonomi modelinden epistomolojik bir kopuş’, ‘Şimdi uyuyun, 6 ay sonra uyanın. Çok farklı noktalara gideceğiz’ gibi sözleriyle sık sık gündeme gelen Nebati’nin aile şirketi B&G Store’un, Laleli, Beyoğlu ve Eyüp şubeleri de kapandı. Böylelikle ekonomik daralma nedeniyle 2023’ten bu yana kapanan mağazalarının sayısı 11’e yükseldi.

BİRBİRİ ARDINA ŞUBE KAPATTI

Nebati’nin aile şirketi B&G Store Mağazacılık, Bakanlık görevine getirildiği 29 Aralık 2021 ile 16 Kasım 2022 tarihleri arasında 13 yeni şube açmıştı. Şirket 2023 yılından bu yana sadece 2 şube açtı ve 2025 yılında ise yeni şube açılmadı. B&G Store Mağazacılık Anonim Şirketi 2023, 2024 ve 2025 yıllarında ise 11 şubesinin kapısına kilit vurdu. Küçülmeye giderek, 2023 ve 2024 yıllarında 4’er şubesini kapattı. Bu yılın ilk 4 ayında ise İstanbul’da önce Eyüp şubesini sonra İstiklal Caddesi şubesini ve 30 Nisan 2025’te de Laleli şubesini kapattı. Böylelikle Nebati’nin şirketinin kapanan mağaza sayısı 11 oldu. Nebati’nin son dönemde kapanan mağazaları şöyle:3 Eylül 2024’te İstanbul Havalimanı Terminal Şubesi, 3 Ekim 2024 Ataköy şubesi, 4 Ekim 2024 Meydan AVM şubesi, 11 Aralık 2024 İstanbul Havalimanı İç Hatlar şubesi, 14 Ocak 2025 Eyüp şubesi, 15 Ocak 2025 İstiklal caddesi şubesi, 30 Nisan 2025 Laleli şubesi.

Dar gelirli hariç herkese kazandırmıştı

Türkiye’de enflasyonun yüzde 85 ile zirveyi gördüğü, ücretlerin eridiği, zenginlerin kazandığı ekonomik krizin pik yaptığı dönemlerde ekonomiyi yöneten Nureddin Nebati, 2021-23 tarihleri arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini yürüttü. Bakanlığı döneminde enflasyonla sert mücadele yerine enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettiklerini belirten Nebati, “Bu sistemden dar gelirliler hariç herkes kazandı. İhracatçılar, üretici firmalar kâr ediyorlar” demişti.