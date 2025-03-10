Ülker Bisküvi, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 2024 yılı cirosunu 84,1 milyar TL olarak açıkladı. Şirket, yıl sonunu yüzde 18,5 FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) marjı ile kapatarak başarılı bir mali performans sergiledi. Ayrıca, 2024’te Suudi Arabistan ve Mısır’daki bisküvi pazarı liderliğini sürdürürken, Kazakistan ve Orta Asya ülkelerinde de güçlü bir büyüme trendi yakaladı.

Ülker Bisküvi CEO’su Mete Buyurgan, 2024 yılında şirketin 80’inci yaşını kutladıklarını belirterek, hem finansal verilerdeki başarılara hem de yenilikçi projelere vurgu yaptı. Buyurgan, şirketin pazara gidiş modelindeki revizyonlar ve üretim tesislerindeki teknoloji yatırımlarıyla verimlilik odaklı bir iş modeli geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Ayrıca dijitalleşme trendini yakından takip ettiklerini ve teknolojik yatırımlarını sürdürdüklerini de belirtti.

Buyurgan, üretim tesislerinde otomasyona yapılan yatırımların iş süreçlerini sadeleştirdiğini, hızlandırdığını ve verimliliği artırdığını belirterek, geniş coğrafyalara yayılan işlerinin çevik ve proaktif bir yönetim anlayışıyla cirolarını 84,1 milyar TL'ye çıkardıklarını açıkladı. Yenilikçiliğin ve değişen trendlere hızla uyum sağlamanın şirket için önemli olduğunu vurgulayan Buyurgan, tüketici davranışlarındaki değişimi ve atıştırmalık tüketimindeki yeni motivasyonları analiz ettiklerini söyledi.

Ülker, son 5 yılda 250’nin üzerinde yeni ürününü raflarda tüketicilerin beğenisine sundu. Sadece 2024 yılında Türkiye’de 51 yeni ürün piyasaya sunulurken, inovatif ürünler şirketin yurtiçi cirosunun yüzde 15’ini oluşturdu. Ülker Bisküvi, güçlü inovasyonları ve odak ürünleriyle büyümeye devam edeceğini belirtti.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAĞIMIZDA’

Küresel ve yerel dinamiklerin hızla değiştiği bir dönemde, Ülker’in israfsız şirket kültürüyle sürdürülebilirliği çalışmalarının odağında tuttuğunu hatırlatan Buyurgan şu bilgileri aktardı:

“Doğaya ve insana saygılı üretimle, tedarikçiler, üreticiler, iş ortakları ve tüketiciler dahil tüm paydaşları içine alarak şekillenen sürdürülebilirlik çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Karbon salım artışı olmadan büyürken, tüm fabrikalarımızın elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik ettik. 2030 ve 2050 Net Sıfır Yol Haritamızı hazırladık. Ham maddelerin yüzde 99’unu bitmiş ürüne çevirme oranına ve yüzde 98’lik atık geri dönüşüm oranına ulaşan Türkiye’deki tüm fabrikalarımız ‘Zero Waste to Landfill’ (Toprağa Sıfır Atık) belgesini aldı. Önemli ham maddelerimiz fındık, kakao, buğday özelinde projelerimizi genişlettik. 2024 yılında 550 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı ilk tahvil ihracımızı gerçekleştirdik. Uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu LSEG’in (London Stock Exchange Group) halka açık şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim performans (ESG) değerlendirmesine göre Ocak 2024’ün ardından 2 Ocak itibarıyla kendi kategorimizde bir kez daha birinci sıraya yükseldik. 2025’te de hem Türkiye’de hem faaliyet gösterdiğimiz diğer coğrafyalarda, ülkemizin lokomotif şirketlerinden biri olmanın sorumluluğuyla gücümüzü pekiştireceğiz. Ülkemizin yepyeni yarınları için daha çok çalışıp inovasyonda, dijitalleşmede, ürün tedariki ve dağıtım ağını güçlendirmede daha büyük adımlarla ilerleyeceğiz.”