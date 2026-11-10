Napoli'de taraftarlarla gerilim yaşayan Noa Lang'ın gece saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımına Galatasaraylı taraftarlardan destek geldi. Hollandalı futbolcunun çok sayıda fotoğraf kullandığı paylaşımında, kulağını gösterdiği bir kare de yer aldı.

KRİZ GALATASARAY'A YARADI! TEKLİF YAPILABİLİR

Lang'ın paylaşımına yüzlerce Galatasaray taraftarı yorum yaparak futbolcuya destek verdi. Paylaşım, Galatasaray'ın devre arasında Lang için hamle yapabileceğine ilişkin iddiaların ardından geldi.

LAZIO MAÇINDA TARAFTARLA GERİLİM

Napoli'nin hafta sonunda sahasında Lazio ile berabere kaldığı karşılaşmada Lang, takımının golünde asisti yapan isimdi. Gol sevincinde taraftarlara yönelik, onları duyamadığı anlamına gelen bir hareket yapan futbolcu, maç sonunda taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı.

İtalyan basınında, taraftarlarla yaşanan gerilimin Lang'ın ara transfer döneminde Napoli'den ayrılma olasılığını artırdığı belirtilmişti. Galatasaray'ın devre arasında futbolcu için hamle yapabileceği de öne sürülmüştü.

GALATASARAY'DA KİRALIK OLARAK OYNADI

Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang, sarı-kırmızılı ekiple çıktığı 19 maçta 2 gol atarken 3 de asist yaptı.