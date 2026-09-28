Son yılların en büyük vurgunu olarak gösterilen fon skandalında 131 fonun tasfiye süreci devam ederken, Türkiye'de 455 binden fazla yatırımcıyı etkileyen vurgunun ilk işaretleri 2025’in son çeyreğinde gelmesine rağmen, müdahale süreci ağustos ayını buldu.

Türkiye’de çok sayıda yatırım fonu bulunurken, bu fonlar, yatırımcılardan topladıkları paraları çeşitli hisselere, değerli metallere veya diğer araçlara yatırabiliyor. Krizin temel çıkış noktasında bazı fonların küçük şirketlerin az işlem gören ve sığ hisse olarak tabir edilen hisselerini büyük miktarlarda ve olduğundan yüksek

fiyatlara alarak değerlerini suni bir şekilde yükseltmesi ile başlayan döngü yer alıyor.

28 AĞUSTOS KIRILMA NOKTASI

Fonların gözdesi olan bu şirketlerin borsa değeri ise onlarca kat artarken geçtiğimiz aylarda SÖZCÜ Gazetesi de başta Hedef Holding olmak üzere buradaki olağan dışı fiyat hareketlerine dikkat çekmişti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bazı fonların fiili dolaşımı düşük hisselerde şirketlerin ekonomik gerçekliği ve büyüklüğüyle açıklanamayacak fiyat hareketlerine yol açtığını 2025’te gözlemlediğini açıklamıştı. Açıklamanın ardından SPK’nın 28 Ağustos'ta yatırım fonlarına dair rehberini değiştirmesinin ardından fonların yatırımlarını çeşitlendirmeleri zorunlu kılındı, sığ hisselerin yüklü şekilde alımı da engellendi, fonların yıl sonuna kadar ellerindeki hisseleri belli bir takvim içinde satması kararlaştırıldı. Bu tarihten itibaren satış talebinin patlamasının ardından Pusula Portföy ve Tera Portföy'ün bazı fonları temerrüt ilan etti.

18 milyarlık varlık tahmini

SPK tarafından açıklanan plan, fonların varlıklarının nakde çevrilip yatırımcılara dağıtılmasını öngörüyor. İlgili fonların toplam varlığının 18 milyar dolara yaklaştığı hesaplanıyor. Bunun yanında, manipülasyon iddialarıyla yürütülen ceza soruşturmalarında hesaplara ve mal varlıklarına da tedbir uygulanıyor. Yaklaşık 891 milyar liralık büyüklüğe sahip fonların portföylerindeki varlıkların kağıt üzerindeki değerlerinden ne kadarının gerçek satış fiyatlarına dönüşebileceği, tasfiye tamamlandıkça ortaya çıkacak.