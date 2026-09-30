Galatasaray’ın dünya yıldızı İlkay Gündoğan’ın Almanya’da sekizincisi verilen Mevlüde Genç Madalyası’nın sahibi olduğu törene Abdullah Ka- vukcu, Leroy Sane, Kaan Ayhan, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner’in yanı sıra Teknik Direktör Okan Buruk’un da katılması derin manalar taşıyor.

Omuz omuza verilen fotoğraf, “İlişki bozuldu, hoca istemiyor, kriz var” iddialarına karşı somut bir kanıt sundu. “Kişisel veya profesyonel bir kopukluk yok” mesajı verildi. İlkay’ın oynamaması için “Onu hocaya sorun” diyen eşi Sara da Okan Buruk ile aynı karede yer aldı.