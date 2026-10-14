Kısa sürede ülkenin en önemli gündem maddesi haline gelen fon krizi nedeniyle gelecek yıl erken seçim olmayabilir. Yatırım kuruluşu Gedik Yatırım, fonların 6 aylık sürede tasfiyesinin planlandığını hatırlatarak “Seçimlerin 2028’de yapılması daha makul görünüyor. Son açıklamalar Nisan 2028’de yapılacağı yönünde” tahmininde bulundu.

Gedik Yatırım, “2027’yi Beklerken: Kaliteye Yöneliş” başlığıyla strateji raporunu yayımladı. Raporda bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 30, doların 52 lira olacağı tahmin edildi. Kurum, Merkez Bankası’nın (TCMB) ilk faiz indirimini gelecek hafta yapacağını ve politika faizini yıl sonunda yüzde 35’e düşüreceğini tahmin ettikten sonra “TCMB’nin faiz indirimlerinin ölçülü bir hızda ilerlemesini bekliyoruz. 2027’nin ilk yarısında ise 5-6 puanlık ek indirim yapılmasını bekliyoruz” yorumunu yaptı.

‘SEÇİM EKONOMİSİ OLUR’

Gedik Yatırım, fon krizi ve iç talepteki yavaşlamadan dolayı bu yıl için Türkiye’nin büyüme tahminini yüzde 2.7’den yüzde 2.5’e düşürdü. Üstelik fon krizi, erken seçim ihtimalini azaltmış olabilir. Raporda, “Fon tasfiyesi sürecinin de ortaya çıkmasıyla seçimlerin olağan takviminde, 2028’de yapılması daha makul görünüyor. Son açıklamalar seçimlerin Nisan 2028’de yapılacağı yönünde” değerlendirmesi yapıldı.

Yatırım kuruluşu, 2023 ölçeğinde olmasa da seçimlerden önce mali genişleme olmasını, serbest kura rejimine geçişin seçimlerden sonraya kalmasını bekliyor. Küresel tarafta ise ABD Merkez Bankası’nın 2 faiz artırımı daha yapması, brent petrolün bu yıl 100 dolar seviyesinde fiyatlandıktan sonra gelecek yıl 75-80 dolara gerilemesi bekleniyor.

Şimşek dönemi borsaya yaramadı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yüksek faiz politikası Borsa İstanbul’un küresel piyasalardan olumsuz ayrışmasına neden oldu. Gedik Yatırım, son 3 yılda MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi yaklaşık yüzde 82 yükselirken BIST 100’ün dolar bazında yüzde 16 gerilediğini hesapladı. Bu yıl da gelişmekte olan ülkelerin borsaları yüzde 26 kazandırırken Borsa İstanbul dolar bazında yüzde 5 getiri sunabildi. Kurum, bu yıl borsa için görüş- lerinin ‘temkinli-nötr’ olduğunu açıkladı.