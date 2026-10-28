Real Madrid, Kylian Mbappe'nin bir televizyon programında Mao Zedong hakkında kullandığı sözlerin ardından Çin halkından özür diledi. Kulüp, tepkiler üzerine özür açıklaması yapan Fransız futbolcunun açıklamasına katıldığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Real Madrid, oyuncumuz Kylian Mbappe'nin son sözlerinden kaynaklanmış olabilecek herhangi bir rahatsızlık için Çin halkından özür diler. Kulübümüz Çin'e, tarihine, kültürüne ve vatandaşlarına, ayrıca Real Madrid'e sevgi ve hayranlık duyan milyonlarca Çinli taraftara derin saygı duymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid, Mbappe'nin sözlerinden duyduğu pişmanlığı dile getirdiğini ve Çin halkına saygısını yinelediğini belirtti. Kulüp ayrıca kültürler arası saygı, birlikte yaşama ve anlayış değerlerine bağlılığını vurgulayarak Çin halkıyla dostluk bağlarını güçlendirmeyi sürdürme arzusunu açıkladı.