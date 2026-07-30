Ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerin başında tekstil ve hazır giyim geliyor. Yurt içi üretimde artan maliyetleri karşılamakta zorlanan sektör temsilcileri, ABD’nin Türkiye menşeli ürünlere yüzde 12.5 oranında ilave vergi uygulamasıyla ihracat tarafında da darbe aldı. Böyle bir ortamda YENİ Parti, tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan sorunların araştırılması için önerge verdi. Önerge, AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

YENİ Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, TBMM Genel Kurul’undaki konuşmasında “Sektördeki kriz nasıl delip geçti” ifadesini kullandı ve yaşananları şöyle sıraladı: “Tekstil ve hazır giyimde toplam işgücü kaybı 500 bine ulaştı ve sektörün yüzde 35’i eridi. Tekstilde 15, hazır giyimde11 sene öncesine gittik. 10 bin firma kapısına kilit vurdu. 5 sene önce sektörde 6’ncı sıradayken, şimdi dünyada hazır giyim piyasasından aldığımız pay yüzde 3’ün altına indi. İhracat 21 milyar dolardan 16 milyar dolara düştü.” İYİ Parti Edirne Milletvekli Mehmet Akalın da köklü tekstil ve hazır giyim firmalarının konkordato ilan ettiğini söyledi.

PEMBE TABLO ÇİZDİ

AKP Gaziantep Milletvekili Eyüp Özkeçeci, on binlerce sektör çalışanının işsiz kaldığı, fabrikaların kepenk kapatıp Mısır’a göç ettiği bir ortamda pembe tablo çizdi. Özkeçeci, “Tekstil ve hazır giyim sektörümüz büyük

mesafe kaydetti, yatırımlar sayesinde on binlerce gencimize ve kadınlarımıza iş sahası yaratıldı” dedi. Özkeçeci, sektördeki sorunların bütün dünyada yaşandığını ve pandemiden kaynaklandığını da öne sürdü.

‘Türkiye avantajların dışında bırakıldı’

ABD’nin Türkiye’ye vergi kararı da sektörleri olumsuz etkileyecek. Sektörlerin zaten zorda olduğunu belirten İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: “Bazı rakip ülkelere vergi indirimi, vergisiz tarife kontenjanı ve toplam vergi yüküne üst sınır gibi önemli avantajlar sağlanırken Türkiye’nin bu düzenlemelerin dışında bırakılması, kabul edilemez bir rekabet eşitsizliğidir.” Bahçıvan, kararın, Türkiye’nin gümrük vergisi yükünü %25-30 seviyelerine kadar çıkarabileceğini belirtti.