CHP’de mutlak butlan ve ayrışma krizini aşmak için ‘aracılar’ formülü devreye girdi. CHP milletvekilleri Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol her iki liderle de görüştü ama ‘resmi’ heyet olmadıkları belirtilmişti. O resmi heyetin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve göreve iadesini bekleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olduğu ortaya çıktı. SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre milletvekili heyetinin ardından resmi heyet çarşamba günü önce Kemal Kılıçdaroğlu ile genel merkezde, sonra Özgür Özel ile Meclis dışında bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu

‘ORTAK AKILLA ÇÖZELİM’

Toplantıda, partinin ayrışmaması, seçmenin küstürülmemesi ve bu sürecin ‘kavgasız’ yönetilmesi gerektiği heyet tarafından liderlere aktarıldı. Ortak akılla bir çözüm bulunmasının önemini belirten başkanların “Her iki liderin de ortaya çıkan tablodan rahatsız olduğu. Sorunun liderlerin karşılıklı konuşarak çözmesi gerektiği” görüşünde olduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun hukuki olarak fiili duruma işaret ettiği, Özel’in ise kurultay ısrarını sürdürdüğü kaydedildi. Heyetin ihtiyaç duyuldukça görüşmeleri sürdürmesi bekleniyor.