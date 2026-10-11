CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, yatırımcıların parasını alamayarak mağdur olduğu fon kriziyle ilgili denetleyici kurumlar olan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu (BDDK) eleştirerek “Krize göz yuman SPK ve borsa yönetimlerinden hâlâ çözüm bekliyoruz, krize neden olanlar çözüm üretemez” dedi. İYİ Parti milletvekilleri Erhan Usta ve Ayyüce Türkeş Taş da fon krizi nedeniyle SPK ve BDDK başkanlarının Meclis’te dinlenmesi için TBMM’ye başvurdu.

Muharrem İnce tasfiye edilen 131 yatırım fonundaki 455 bin 758 yatırımcının mağdur olduğu, Borsa İstanbul’da trilyonlarca liralık değer kaybı yaşanan ve piyasalardaki güven krizini derinleştiren fon kriziyle ilgili açıklama yaptı. İnce, fon krizinin temelinde hisse senedi manipülasyonlarının bulunduğunu belirterek “40-45 şirketin hisselerindeki manipülasyon araştırılmalı. Fon krizinin arkasındaki asıl sorun hisse senedi manipülasyonlarıdır. Fonları soruşturup hisse manipülasyonlarını görmezden gelirseniz, sorunun kaynağına inemezsiniz” ifadesini kullandı.

‘ARTIK İCRAAT ZAMANI’

“Krize göz yuman SPK ve Borsa yönetimleri çözüm üretemez” açıklamasını yapan İnce, önerilerini şöyle sıraladı: “Bu fonlardan olağanüstü kazanç sağlayanların, hukuka aykırı olduğu tespit edilen kazançları geri alınmalı, mağdurların zararlarının karşılanmasında kullanılmalı. Çözüm, yalnızca fonları incelemekle sınırlı kalamaz. Hisse senedi manipülasyonları ile fiyatları 30-40 kat artırarak haksız kazanç sağlayanlar da tespit edilmeli. Artık laf değil, icraat zamanıdır.”

SPK ve BDDK başkanları Meclis’e bilgi vermeli

İYİ Parti milletvekilleri Erhan Usta ve Ayyüce Türkeş Taş, 131 yatırım fonunun tasfiyesi sonrası SPK Başkanı Mahmut Sütcü ve BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun Meclis’te dinlenmesi ve denetimin güçlendirilmesi için TBMM'ye başvuruda bulundu. İYİ Parti’den yapılan açıklamada “131 yatırım fonunun tasfiyesi ve kamuoyunu sarsan fon skandalı ortadayken denetleyici kurumlar sessiz kalamaz. SPK ve BDDK başkanlarının Plan ve Bütçe Komisyonu’nu bilgilendirmesi kanunen zorunluluktur” denildi. Başvuruda, yasal sorumlulukların yerine getirilmesi ve olası usulsüzlüklerin önüne geçilmesi gerektiği belirtildi.