Fon krizi soruşturması büyüyor. İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekci ve Destek Yatırım/Destek Holding yöneticisi Altunç Kumova gözaltına alınırken Pusula Portföy Başkanı Muhammed Yarız ile birlikte 4 kişi tutuklandı. 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlıklarına tedbir kararı verildi. Tasfiye kapsamındaki şirketlerin yönetimlerinde ise rektörden eski büyükelçiye, bakan yardımcısının eşinden Cumhurbaşkanı başdanışmanına kadar dikkat çeken isimler bulunuyor.

Soruşturmanın bir başka ayağında yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yaptığı belirtilen 246 sosyal medya hesabına erişim engellendi. Bu kapsamda 16 kişi tutuklanırken bu yıl olağan dışı işlem hacmi ve hisse hareketleri nedeniyle yürütülen başka bir soruşturma kapsamında 41 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların birikimlerini hedef alan, ‘ponzi benzeri yöntemlerle’ yanıltıcı yönlendirmeler yaparak haksız kazanç sağlayan kişi ve yapılara karşı adli işlemlerin devam ettiğini açıkladı.

Erdoğan’ın danışmanı Fecir Alptekin, daha önce Tera’da görev almıştı.

DİKKAT ÇEKEN BAĞLANTILAR

Bulls Portföy’ün 15 fonu tasfiye kapsamında bulunuyor. Bulls Yatırım Holding ortakları arasında Neslihan Mumcu da yer alıyor. Mumcu, Ağustos 2026’da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevinden alınarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliğine getirilen Batuhan Mumcu’nun eşi.. Neslihan Mumcu’nun Bulls grubundaki ortaklığı daha önce TBMM gündemine de taşınmıştı. Tera’nın yakın geçmişteki yöneticileri arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin de bulunuyor. Alptekin, Kasım 2025’te Tera Yatırım Menkul Değerler’in bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanmış, ardından yönetimden ayrılmıştı.

Bulls Portföy yöneticisi Neslihan Mumcu’nun eşi Batuhan Mumcu, Kültür Bakanlığı’nda görev yapıyor.

Alkin kardeşler Tera’da

Operasyonlar sürerken şirketlerin yönetimleri de merak ediliyor. Tasfiye kapsamındaki Tera Portföy’ün yönetiminde ve yakın geçmişinde kamuoyunun yakından tanıdığı isimler dikkat çekiyor. Tera Portföy ve Tera grubunun yönetim yapısında Prof. Dr. Emre Alkin ve kardeşi Prof. Dr. Kerem Alkin de yer alıyor. Emre Alkin aynı zamanda İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Akademik İstişare Konseyi’nde görev yaptı. Kerem Alkin ise 2021-2024 döneminde Türkiye’nin OECD nezdindeki Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi olarak görev yaptı; geçmişte Türkiye Varlık Fonu ve Halkbank yönetimlerinde de yer aldı. Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında 17 Eylül’de yurt dışına çıkış yasağı getirildi, Tezmen

dün Pusula’daki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Soldan sağa (Emre Tezmen - Emre Alkin - Kerem Alkin) Soruşturma sürerken hakkında gözaltı kararı bulunmayan Prof. Dr. Kerem Alkin, Sabah gazetesinde dünkü köşesinde “Küresel emtia piyasalarında risk artıyor” yazısı yazması dikkat çekti.

6 şirketten likidite açıklamaları geldi

Fonları işleme kapatılan 7 portföy yönetim şirketinden 6’sı açıklama yaptı. Şirketler, yatırımcı haklarının korunacağını belirtirken, bazıları fonlarında likidite sorunu bulunmadığını bildirdi. Bulls Portföy Yönetimi, şirketin son dönemde kamuoyuna yansıyan riskli işlemlere benzer herhangi bir işleminin bulunmadığını ve fonlarda likidite sorunu yaşanmadığını bildirdi. Hedef Portföy açıklamasında “Likidite problemi yok” denildi, Atlas Portföy ise kurucusu ve yöneticisi olduğu 43 fondan 16’sının tasfiye sürecinde bulunduğunu belirtti. A1 Capital Portföy, “Gerekli adımlar atılıyor” açıklamasını yaparken, Pardus Portföy de likidite sorunu bulunmadığını açıkladı. Tera Portföy, 5 yatırım fonunda TEFAS alım-satım işlemlerinin durdurulduğunu bildirdi.