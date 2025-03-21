TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart akşamı önce diplomasının iptal edilmesi ve ertesi gün de gözaltına altına alınması piyasalarda sert dalgalanmalara neden oldu.

Dolar/TL anlık 42, Euro/TL anlık 45 seviyelerini gördü. Daha sonra toparlanmaya başlayan piyasalarda asıl kayıp Borsa İstanbul Bankacılık endeksinde meydana geldi. Doların 30 dakika içinde kademe kademe artmasının sonucu ise bugün belli oldu.

Ekonomist İris Cibre'ye göre, 19 Mart Çarşamba işlemlerinde Merkez Bankası net altın etkisi hariç 11.2 milyar dolar satış yaptı

Döviz pozisyonu 47,7 milyar dolara geriledi.

Bu kayıp Türkiye Cumhuriyeti tarihinde günlük en büyük kayıp olarak kaydedildi.