Pazarda kilogramla alışveriş yapmayı unutan, elmayı bile taneyle alan vatandaş, yüksek enflasyonun sorumlusunun ‘dış güçler’ değil de AKP iktidarı olduğunun farkında. İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, çarşı pazar ziyaretlerinde bir vatandaşa “Hayat pahalılı-

ğının sebebi ne” diye sordu.

Vatandaş, soruya “Yukarıdaki” cevabını verdi, sonra da “Şimdi bizi götürürler mi” ifadesiyle endişesini dile getirdi. Turhan Çömez, vatandaşlara “Meclis’te sizin adınıza ne söyleyeyim” diye sordu. 73 yaşındaki emekli bir vatandaş “Haksız yere cezaevine atılanlar çıksın, bu ülkeyi soyanlar girsin” dedi. Çömez, emekli vatandaşın açıklamasıyla ilgili “Bu ağır ekonomik tabloda adalet istiyor. Günahsızlar çıksın, ülkeyi soyan, çalan, çırpanlar girsin çok doğru” yorumunu yaptı.

PAZARIN DURUMU DUMAN

Bir vatandaş “Pazarın durumu nasıl” diye soran Çömez’e “Duman” cevabını verirken, bir pazarcı da “Tek bir elma alan var, eve gidip 4’e bölüyor 4 kişilik aile yiyor” açıklamasında bulundu. Turhan Çömez, esnafın açıklamasının ardından “Duyun bu esnafımızı bir tane elma diyor, evde dörde bölüyor. İşte kravatlı çetelerin ülkeyi getirdiği durum’’diye konuştu.

Çömez, “Tezgahlar ateş pahası, yanıyor, insanlar da yanıyor” diyen bir vatandaşa “Hayat pahalılığının sebebi ne” diye sordu. Çömez, vatandaştan “Yukarıdaki” cevabını aldı. Vatandaş bu cevabın ardından “Yani şimdi bizi götürürler mi” diye endişe etti.

‘Eti unuttuk, tavuk bile yiyemiyoruz’

Ekonomik krizin en yoğun hissedildiği yerlerin başında pazar yerleri geliyor. Çömez “En son ne zaman et yedin” diye sorduğu bir vatandaştan “Tavuğu bile göremiyoruz, eti çoktan unuttuk cevabını aldı. Bir pazarcı ise kıl biberin kilogramının 400 lira olduğunu söyledi ve “Utandım, fiyat etiketi koyamadım, kredi kartına üç taksit yapacağız” dedi. 73 yaşındaki bir emekli de Çömez’e “Çoluk çocuğun, torunların düğünlerinde bir takı takamadım” diye yakındı.

Pazardan Türkiye manzaraları:

Emekli hiçbir şey alamıyor

Emekli vatandaş, “Pazarın durumu nasıl” sorusunu “Hiçbir şey almadan gidiyoruz. Emekliyim, maaşım 21 bin lira” diyerek yanıtladı.

Enflasyonun suçlusu belli

Turhan Çömez, bir vatandaşa “Hayat pahalılığının sebebi ne” diye sordu. Vatandaş, Çömez’e “Yukarıdaki” yanıtını verdi.

4 kişilik aile bir elma yiyor

Pazarcılar da durumdan şikayetçi. Bir pazarcı, “Tek bir elma alan var, eve gidip 4’e bölüyor 4 kişilik aile

yiyor” ifadesini kullandı.