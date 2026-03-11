Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Orta Doğu'da devam eden çatışmaların küresel enerji arzı üzerinde yarattığı baskıyı hafifletmek adına düğmeye bastı. Ajans, 32 üye ülkeye, 2022 yılındaki Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yapılan tahliyeden çok daha kapsamlı bir rezerv kullanımını tavsiye etti. Kararın, küresel ekonomiyi korumak ve tırmanan petrol fiyatlarını dizginlemek amacıyla alındığı belirtiliyor.

"ÇOK NET BİR MESAJ VERMELİYİZ"

Fransa Ekonomi Bakanı Roland Lescure, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, piyasalara güven verilmesi gerektiğini vurguladı. Lescure, "Çok net bir mesaj göndermemiz gerekiyor. Eğer Hürmüz Boğazı'nı trafiğe yeniden açamazsak, oradan gelecek petrolü dünyanın başka yerlerinden dolaşıma giren rezervlerle ikame edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SEVKİYAT DURMA NOKTASINDA

Dünya petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık %20’sinin geçtiği kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı, İran'dan gelen tehditler nedeniyle tanker trafiğine büyük ölçüde kapandı. G7 maliye bakanları da geçtiğimiz Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, küresel ekonomiyi korumak adına ham petrol, benzin ve dizel stoklarını kullanmaya hazır olduklarını bildirmişti.

PETROL FİYATLARINDA SERT DALGALANMA

IEA’nın bu tarihi hamlesine ilişkin ilk haberlerin ardından piyasalarda sert hareketler gözlendi. Brent petrolün varil fiyatı, gün içinde 120 dolar sınırına kadar dayandıktan sonra, rezerv tahliyesi beklentisiyle birlikte bir miktar geriledi. Uzmanlar, IEA'nın bu nadir hamlesinin, Orta Doğu’daki savaşın küresel ekonomi için yarattığı şok dalgasının ciddiyetini ortaya koyduğunu belirtiyor.

STRATEJİK REZERVLER DEVREYE GİRİYOR

IEA programı kapsamında üye ülkeler, acil durumlarda kullanılmak üzere yaklaşık 1,2 milyar varillik stratejik rezerve sahip. Ajansın kurulduğu 1970'lerdeki Arap petrol krizinden bu yana bu mekanizma sadece beş kez kullanıldı. En son 2022'de Ukrayna'nın işgali sonrası 182 milyon varil piyasaya sürülmüştü.

G7 Desteği: G7 ülkeleri yaptıkları ortak açıklamada, stratejik rezervlerin kullanımı da dahil olmak üzere "proaktif önlemlerin uygulanmasını" ilkesel olarak desteklediklerini duyurdu.

Macron’un Diplomasi Trafiği: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün G7 liderleriyle savaşın ekonomik sonuçlarını ve enerji krizini ele alacak bir zirve gerçekleştirecek.

JAPONYA DA STOKLARINI KULLANACAK

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, IEA’nın kolektif hamlesini beklemeden Japonya’nın kendi stratejik rezervlerini kullanıma açacağını duyurdu. Takaichi, NHK kanalında yaptığı açıklamada, tahliyenin 16 Mart itibarıyla başlayacağını belirterek, "Orta Doğu'daki savaşın etkileriyle mücadele etmek için bu adımı atmak zorundayız" dedi.

ALMANYA STRATEJİK PETROL REZERVLERİNİ KULLANIMA AÇIYOR

Küresel piyasalardaki belirsizliklere karşı harekete geçen Almanya, enerji piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla stratejik petrol rezervlerinin bir kısmını kullanma kararı aldı.

Almanya hükümeti, küresel enerji piyasalarında devam eden dalgalanmalar ve arz güvenliği endişeleri üzerine stratejik bir hamle yaptı. Hükümetten yapılan açıklamada, piyasa dengesini korumak ve olası arz darboğazlarının önüne geçmek adına ulusal petrol rezervlerinin bir bölümünün kullanıma sunulacağı duyuruldu.

İNGİLTERE DE REZERVLERİNİ KULLANACAK

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, ham petrol fiyatlarındaki artışın frenlenmesi için yürütülen geniş çaplı uluslararası çabaların bir parçası olarak stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürmeye hazır olduklarını bildirdi.

Hazine Komitesi'nde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Reeves, İngiltere'nin bu rezervleri kullanarak petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya ve arzın güçlü kalmasını sağlamaya hazır olduğunu "çok net bir şekilde" ifade ettiğini dile getirdi.