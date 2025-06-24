Ekonomik krizin derinleştiği, milyonlarca insanın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı bir dönemde kamu görevlilerinin lüks içinde eğlenmesi bir kez daha gündeme oturdu. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Begit’in yeğenin hafta sonu gerçekleşen düğün töreninde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada ve kamuoyunda tepki topladı.

HALK AÇLIK SINIRINDA, BAŞKANLAR ŞATAFAT PEŞİNDE

Düğün törenine, Begit’in partilisi olan AKP’li Belediye Başkanı Ali Murat Bucak da katıldı. Sahneye çıkan bir sanatçı türkü söylerken, iki belediye başkanının şarkıcıya demetlerce para atması cep telefonlarıyla görüntülendi.

Ekonomik krizin halkın sırtına yük bindirdiği, açlık ve yoksulluk sınırının altında milyonlarca kişinin yaşadığı Türkiye'de, kamu kaynaklarını kullanan yöneticilerin bu rahat tavırları halk arasında infiale neden oldu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çok sayıda yurttaş “Halk açken yöneticiler düğünlerde para saçıyor” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Kamu görevinde bulunan isimlerin, toplumun yaşadığı ekonomik zorluklara karşı bu denli duyarsız bir tutum sergilemesi, kamu etiği açısından da eleştirildi.