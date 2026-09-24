Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki dağlık Nova Friburgo kenti, tekstil fabrikalarının krizinin ardından gelişen küçük işletmeler sayesinde dünyanın dikkat çekici iç giyim üretim merkezlerinden birine dönüştü. Kentte bugün yılda yaklaşık 335 milyon parça üretiliyor.

Nova Friburgo'nun iç giyim sektörünün yükselişi, 1980'lerde geleneksel tekstil sanayisinin gerilemesiyle başladı. Büyük fabrikaların kapanmasıyla işsiz kalan çok sayıda çalışan, kendi küçük giyim atölyelerini kurdu. Bu işletmelerin önemli bir bölümü iç giyim üretimine yöneldi.

Zamanla küçük atölyeler büyüdü ve kentte üreticiler, mağazalar, kumaş ve aksesuar tedarikçileri, terziler ve sektöre hizmet veren farklı işletmelerden oluşan geniş bir ekonomik ağ oluştu. Böylece bir zamanlar büyük fabrikaların ağırlıkta olduğu tekstil sektörü, çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletmenin faaliyet gösterdiği yeni bir yapıya dönüştü.

Rio de Janeiro Eyaleti Kadın İşleri Sekreterliği'nin 2026 yılında paylaştığı verilere göre kentte yılda yaklaşık 335 milyon parça iç giyim ürünü üretiliyor. Sektörün büyüklüğü, Nova Friburgo'nun nüfusunu da açıkça geride bırakıyor.

Kentin bu alandaki konumu, 11 Haziran 2024'te yürürlüğe giren 14.883 sayılı federal yasayla resmiyet kazandı. Yasayla Nova Friburgo, Brezilya'nın "Ulusal İç Giyim Başkenti" ilan edildi.

Büyük fabrikaların yerini küçük işletmeler aldı

Nova Friburgo Belediyesi de giyim sektöründeki bu dönüşümü, eski tekstil sanayisinin yaşadığı krizle ilişkilendiriyor. Kentteki Olaria ve Conselheiro Paulino bölgeleri zamanla fabrikaların, depoların ve mağazaların yoğunlaştığı merkezler haline geldi.

Üretimin kent geneline yayılması, imalatla doğrudan satışın da birbirine yaklaşmasını sağladı. Bugün sektör yalnızca üreticilerden değil, kumaş ve diğer hammaddeleri sağlayan şirketlerden, mağazalardan ve çeşitli uzmanlaşmış hizmetlerden oluşan geniş bir ekosistemden meydana geliyor.

Nova Friburgo, sektördeki konumunu düzenlenen fuarlarla da güçlendiriyor. 2026 yılında 140'tan fazla markanın katıldığı Fevest Inspire'ın 35. edisyonu, iç giyim, plaj giyimi, spor giyim ve ham madde sektörlerini bir araya getirdi. Etkinlik, kentin farklı eyaletlerden alıcılar ve şirketlerle bağlantı kurduğu önemli organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.

İç giyim üretiminin yanında tarım da önemli

Nova Friburgo'nun ekonomisi yalnızca tekstile dayanmıyor. Kentin kırsal kesimlerinde tarım da önemli bir ekonomik faaliyet olmayı sürdürüyor.

Belediyenin verilerine göre Nova Friburgo, Rio de Janeiro eyaletinin en büyük çilek ve kesme çiçek üreticisi konumunda. Kent ayrıca Rio de Janeiro metropol bölgesine çok sayıda sebze çeşidi gönderiyor.

Böylece dağlık bölgede tarım, sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri bir arada varlığını sürdürüyor.

IBGE'nin 2026 tahminine göre Nova Friburgo'nun nüfusu 203 bin 460 kişi. Kentte bir yılda üretilen yaklaşık 335 milyon parça iç giyim ürünü düşünüldüğünde, sektörün ölçeği daha net ortaya çıkıyor. Üretimin önemli bölümü kent sınırlarının dışına gönderiliyor ve Nova Friburgo'nun iç giyim sektöründeki etkisi çevre bölgelere kadar uzanıyor.

Dağları, serin iklimi ve turizmiyle de biliniyor

İç giyim sektörü kentin ekonomik kimliğinde önemli bir yer tutsa da Nova Friburgo, aynı zamanda Rio de Janeiro'nun dağlık turizm bölgelerinden biri.

Rio de Janeiro Eyaleti Turizm Sekreterliği, Nova Friburgo Baronu'nun Evi, Praça do Suspiro'daki teleferik ve İsviçre Evi gibi turistik noktaları öne çıkarıyor. Kentin çevresindeki doğal alanlar, daha serin iklimi ve dağlık manzaraları da özellikle kış aylarında ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kentte kültürel etkinlikler de düzenleniyor. 2026 Nova Friburgo Kış Festivali, temmuz sonu ve ağustos aylarında beş farklı kültür mekanında ücretsiz etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Nova Friburgo'nun ikliminde de mevsimler arasında belirgin farklar görülüyor. Yaz aylarında, özellikle aralık ve ocakta yağış miktarı yükselirken, haziran, temmuz ve ağustos ayları daha düşük yağış ortalamalarıyla öne çıkıyor.

Bugün Nova Friburgo, dağlık coğrafyası ve serin ikliminin yanı sıra iç giyim üretimiyle de tanınıyor. Büyük tekstil fabrikalarının yaşadığı kriz, kentteki işçileri küçük işletme sahiplerine dönüştüren bir sürecin başlangıcı oldu. Yıllar içinde büyüyen bu işletmeler, üretimden tedarike ve satışa kadar uzanan geniş bir sektör oluşturdu.

Federal düzeyde verilen "Ulusal İç Giyim Başkenti" unvanı da bu dönüşümün resmileşen son halkası oldu. Böylece bir dönem tekstil fabrikalarının krizinden etkilenen Nova Friburgo, bugün yılda yüz milyonlarca parça üreten önemli bir iç giyim merkezine dönüştü.