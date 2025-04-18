İktidar tasarruf üzerine tasarruf çağrısı yapıyor ancak bu genelgeler AKP’li belediyelere uğramıyor. AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, Atabey Gençliği Ecdadın İzinde başlığı ile İstanbul’a gezi yapmak için ihale düzenledi. Gezinin amacı, “Cihan Devleti Osmanlı İmparatorluğu’nun yüzyıllar boyunca başkentliğini yapmış İstanbul’a götürülmesi ve gezdirilmesi” şeklinde açıklandı. Gezi için 21 Mart 2025’te Ayder Turizm Şirketi ile 49 milyon 996 bin TL’lik sözleşme yapıldı.

İstanbul gezisi için ödenen: 49 milyon 996 bin TL

20 GÜNDE MİLYONLAR HARCANDI

Ardından, Beyşehir Gölü gezisi gündeme geldi. 13 Mart 2025’te Atabey Gençlik Projesi Beyşehir Gölü çevresinde 8 bin 500 kişinin konaklaması için 45 milyon 432 bin 500 TL’lik sözleşme yaptı. Konaklama Beyşehir Gölü çevresinde yapılacak. Macera parkuru, oryantiring, çocuk maratonu, basketbol, futbol, tırmanma duvarı, boççe, geleneksel sokak oyunları gibi etkinlikler yapılacak.

Beyşehir gölü gezisi için: 45 milyon 432 bin TL

Konya Büyükşehir Belediyesi sadece 20 gün içerisinde imzaladığı iki sözleşme ile Atabey Gençliği’nin gezmesi için toplamda 95 milyon 429 bin 420 TL ödedi.