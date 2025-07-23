Milli bayramlarda Ulu Önder Atatürk’ün adını bile anmayan, hutbelerde tek kelime etmeyen, 10 Kasım’da sesi soluğu çıkmayan, bu ülkenin kurtarıcısını, kurucusunu yok sayan Diyanet İşleri Başkanlığı, yine yapacağını yaptı.

Dünyayı karış karış gezmesine rağmen bir kez bile Anıtkabir’e gitmeyen Ali Erbaş’ın yönettiği Diyanet, 2026 takviminde de Mustafa Kemal Atatürk’ü görmedi.

2018’DEN 2026’YA 282 MİLYON LİRA

130 milyar 119 milyon liralık 2025 yılı bütçesiyle birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı takvimleri için şimdiden kesenin ağzını açtı. 2025 yılında kullanılan takvimlerin basımına 61 milyon 677 bin TL ödeyen Diyanet, gelecek senenin takvimleri için 83 milyon 979 bin TL harcayacak.

Hutbelerinde israf yapmama çağrısında bulunan Diyanet, 2018 yılından 2026 yılına kadar toplam 9 senede basılan takvimler için 282 milyon 626 bin 125 lira ödedi.

3 MİLYON 255 BİN ADET BASIM

Diyanet İşleri Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, 24 Haziran’da takvim ihalesine çıktı. 3 milyon 100 bin adet blok, 130 bin Diyanet Çocuk, 15 bin blok takvim kaidesi ve 10 bin hatlı takvimin de aralarında olduğu 3 milyon 255 bin adet basım için İhlas Gazetecilik ile 17 Temmuz’da sözleşme yapıldı. Takvimler bu yıl basılacak.

Atatürk böyle geçiştirildi

2025 takviminde Atamızın ölüm yıldönümü olan 10 Kasım tek cümleyle savuşturuldu, “Can boğazdan gelir” diye beslenme tavsiyelerine ise geniş yer verildi.