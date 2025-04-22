Türkiye genelindeki işletmeler, mekanlarında çalan müzikler için yeni bir telif ücretiyle karşı karşıya kalacak.

Müzik Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MESAM) tarafından gönderilen ihtarnamelerde, işletmelerden metrekare başına yıllık 6 bin lira telif ücreti talep edileceği aktarıldı.

ATV'nin haberine göre, ödeme yapmayan işletmelere lisans bedelinin üç katı tazminat, banka hesaplarına haciz ve 1 ila 5 yıl arasında hapis cezası riski uygulanacağı aktarıldı.

"8-12 BİN LİRA ARASI LİSANS ÜCRETİ ÖDEYECEKSİNİZ"

İstanbul'da 35 yıldır berberlik yapan Recep Gökçetin, sabah dükkânını açtığında eline ulaşan ihtarnameyi görünce gözlerine inanamadı.

İhtarnamede, 'Salonunuzda müzik çalıyorsanız yıllık 8-12 bin lira lisans ücreti ödeyeceksiniz, aksi halde yasal işlem başlatılacak' uyarısı geldi. Gökçetin, "Müşterilerimizle sohbet ederken radyodan şarkı açıyorduk. Şimdi 'Ya öde ya da müziği kapat' diyorlar. Ödemezsek hapis cezası bile var. Bu nasıl bir uygulama?" diye sitem etti.

HAKLARIN KORUNMASI İÇİN

MESAM yetkilileri, "Umuma açık alanlarda müzik yayını yapılıyorsa, eser sahiplerinin haklarının korunması için bu ücret alınmalıdır" uyarısında bulundu.

Fakat küçük esnaf, özellikle metrekare başına belirlenen ücretin yüksek olduğunu ve bu yükün altından kalkamayacaklarını dile getirirken müşteriler de müziksiz işletmelerin kötü olacağını söyledi.