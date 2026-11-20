Arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Kibariye, bu kez sahne performansıyla değil, imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Kuaför çıkışında yeni saçlarını takipçileriyle paylaşan sanatçı, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

YENİ GÖRÜNÜMÜNÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Güçlü sesi ve kendine özgü tarzıyla tanınan Kibariye, saçlarında değişikliğe gitti. Sarı saçlarını yeniden boyatan, kısa saçlarını ise uzatan sanatçı, kuaförde geçirdiği dönüşümün ardından çekilen videosunu sosyal medya hesabından yayımladı.

Yeni saçlarını oldukça beğendiği görülen Kibariye, mutluluğunu "Ağlayarak girdim, sevinerek çıktım" sözleriyle anlattı.

TAKİPÇİLERİNDEN ÖVGÜ DOLU YORUMLAR

Sanatçının yeni imajı sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Kibariye'nin paylaşımına "Çok güzel oldu canım ablam", "Seni her halinle çok ama çok seviyoruz" ve "Saçları harika olmuş" yorumları yapıldı.