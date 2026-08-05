Saçlarını düzenli boyatanların en büyük şikayetlerinden biri, rengin birkaç yıkama sonrası hızla solması ve sürekli dip boyası yaptırma zorunluluğudur. Yüksek kuaför maliyetlerinden bıkıp saç boyasının kalıcılığını artırmak isteyenler için uzmanların kullandığı pratik bir yöntem ortaya çıktı.

DİP BOYASINDAN KURTARACAK YÖNTEM

Saç boyasının ömrünü uzatan ve saça ilk günkü parlaklığını veren o gizli malzeme: Sirke. Boya hazırlık aşamasında karışıma ilave edilen elma veya beyaz sirke, saçın doğal pH dengesini düzenleyerek renk pigmentlerinin saç tellerine çok daha güçlü tutunmasını sağlıyor.

SİRKENİN SAÇ BOYASINDAKİ KRİTİK ETKİSİ

Saç derisini ve tellerini kalıntılardan arındırarak boyanın saçın en derinine kadar işlemesine yardımcı olur. Saçın pH seviyesini dengelediği için yıkama esnasında rengin akmasını ve solmasını engeller. Ayrıca saç pullarını pürüzsüzleştirerek mat görünümü ortadan kaldırır ve saça canlı bir ışıltı kazandırır.

1 YEMEK KAŞIĞI KOYMAK YETİYOR

Bu yöntemi uygularken dikkat edilmesi gereken en temel nokta sirke miktarıdır. Aşırı sirke kullanımı saçın kurumasına veya boya renginin kırılmasına yol açabilir. 1 tüp saç boyası için 1 yemek kaşığı sirke eklemek tamamen yeterlidir. Bu oran, saç sağlığını korurken boyanın kalıcılığını maksimum seviyeye çıkarır.