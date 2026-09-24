Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Tarfin, ABD asıllı Türk basketbolcu Kuanitra Holingsvorth'u transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımımız, tecrübeli pivot Kuanitra Holingsvorth ile kısa dönem anlaşmaya varmıştır.'' denildi. Holingsvorth, 2013-2016 yılları arasında da Fenerbahçe forması giymişti. A Milli Takım'da da yer alan oyuncu, Türkiye'de Yakın Doğu Üniversitesi, BOTAŞ, Galatasaray ve ÇİMSA ÇBK Mersin gibi takımlarda da forma giydi.

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