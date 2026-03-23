Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ABD ile yaşanan gerilim ve olası senaryolara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. NBC News’e konuşan Cossio, ülkelerinin ABD için bir tehdit oluşturmadığını belirterek, buna rağmen askeri hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Cossio, olası bir saldırı ihtimaline karşı silahlı kuvvetlerin her zaman hazır olduğunu vurgulayarak, “Bu ihtimali düşük görüyoruz ancak hazırlıksız olmak saflık olur” dedi. Küba’nın olası bir saldırı durumunda topyekûn seferberliğe hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan Küba yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri ile diyalog kapısının açık olduğunu ve barışçıl çözümden yana olduklarını dile getirdi. Cossio, ülkesinin müzakereye hazır olduğunu ancak mevcut ambargo ve baskı politikalarının gerekçesiz olduğunu savundu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ise daha önce yaptığı açıklamada, ülkenin yaklaşık üç aydır dışarıdan petrol temin edemediğini belirtmişti. Enerji krizine dikkat çeken Díaz-Canel, elektrik üretiminin sınırlı kaynaklarla sürdürüldüğünü ifade etmişti.

ABD tarafında ise Donald Trump tarafından imzalanan kararnameyle, Küba’ya petrol sağlayan ülkelere yönelik ekonomik yaptırımların genişletildiği açıklanmıştı. Washington yönetimi bu adımın ulusal güvenlik ve dış politika çıkarları doğrultusunda atıldığını savunurken, Havana yönetimi karara tepki göstermişti.