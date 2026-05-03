Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, X’te yaptığı paylaşımıyla, Küba'yı "Kısa sürede yönetimi devralacakları" bir yer olarak nitelendiren Trump'a cevap verdi.

‘TEHLİKELİ VE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ’

ABD'nin Küba'ya yönelik askeri saldırı tehditlerini, "tehlikeli" ve "benzeri görülmemiş" olarak nitelendiren Canel, uluslararası topluma çağrıda bulundu.

‘KARARLI BİR HALKLA KARŞILAŞACAK’

​​​​​​​Canel, "Uluslararası toplum bu durumu not etmeli ve ABD halkıyla birlikte, intikam ve hegemonya hırsıyla dolu, küçük ama zengin ve nüfuzlu bir grubun çıkarlarını tatmin etmek adına böylesine vahşi bir kriminal eyleme izin verilip verilmeyeceğine karar vermelidir. Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir saldırgan Küba'da teslimiyet bulamayacak. Ulusal toprakların her bir santimi için ve bağımsızlığı savunmaya kararlı bir halkla karşılaşacak” ifadelerini kullandı.

'VAKİT KAYBETMEDEN KÜBA'YI ELE GEÇİRECEĞİZ'

Trump, İran ile olan savaşın tamamen sona ermesinin ardından vakit kaybetmeden Küba'ya yöneleceklerini belirterek, "Küba'yı hiç vakit kaybetmeden ele geçireceğiz. İran dönüşünde belki USS Lincoln (ABD uçak gemisi) kıyıya 100 metre yanaşacak. 'Teşekkürler, teslim oluyoruz' diyecekler" şeklinde konuşmuştu.