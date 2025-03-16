Yetkililer , Küba'daki elektrik şebekesinin Cuma akşamı Havana'daki bir trafo merkezindeki iletim hattında kısa devre oluşması sonucu çöktüğünü ve bunun ada genelinde elektrik üretimini tamamen durduran bir zincirleme reaksiyona yol açtığını söyledi.

Şebeke operatörü, hastaneler, su temini ve gıda üretim merkezleri gibi hayati hizmetler için elektrik sağlanmasına yönelik ilk çabalarını yoğunlaştırdı.

Ancak cumartesi gecesi erken saatlerde, Küba'nın en büyük iki elektrik santrali -Holguin eyaletindeki Felton ve Matanzas'taki Antonio Guiteras- elektrik üretemedi ve adadaki evlerin çoğu karanlıkta kaldı.

Ülkenin en üst düzey elektrik yetkilisi Lazaro Guerra, akşam haberlerinde her iki santralin de bu gece faaliyete geçmesini umduğunu ancak daha fazla aksaklık yaşanmaması için sürecin yavaş ilerleyeceği konusunda uyardı.

Adanın batıdaki en büyük iki şehri Havana ve doğudaki Santiago de Cuba'da cumartesi günü gün içerisinde elektrik kesintileri yaşandı ve şebeke operatörü yeniden elektrik vermeye başlamak zorunda kaldı.

Küba'da ada genelindeki son elektrik şebekesi çöküşü, geçen yıl sonlarında yaşanan ve ülkenin zayıf elektrik üretim sistemini yakıt sıkıntısı, doğal afet ve ekonomik krizlerin yarattığı stresle neredeyse tamamen çökerten ülke çapındaki bir dizi elektrik kesintisinin ardından yaşandı.

Havana dışındaki Kübalıların çoğu, son haftalarda günde 20 saate ulaşan kesintilerle aylardır yaşıyor.

Havana'da bir avuç otel, turistler için cumartesi günü geç saatlere kadar ışıkların açık kalması için jeneratör kullandı. Ancak büyük bulvarlardaki sokak ve dur ışıkları bile karartıldı, yerleşim alanları büyük ölçüde karanlıktı ve çoğu restoran ve bar kapalıydı.

Ülkenin Ulaştırma Bakanlığı, otobüs seferlerinin yanı sıra ülkenin çeşitli havaalanlarına yapılan uçuşların, şebekenin çökmesinden etkilenmeden devam ettiğini söyledi.

Ancak gıda, ilaç, yakıt ve su konusunda yaşanan ciddi sıkıntılar, her gün saatlerce süren elektrik kesintileriyle birleşince, birçok Kübalı için hayat giderek daha dayanılmaz hale geldi.

Havana'da bir kafeteryada çalışan ve geceleri jambon ve peynir stoklarını serin tutmak için mahallesinde buz arayan Lazaro Hernandez, "Bu çok karmaşık bir durum çünkü elektrik olmadığında yiyecekleri saklamak zor oluyor" dedi.

"Saatlerdir elektriksiz yaşıyoruz; ne kadar daha elektrik gideceğini bilmiyoruz."

Küba, ekonomik sıkıntılarının Soğuk Savaş döneminde uygulanan ABD ticaret ambargosundan kaynaklandığını söylüyor. Bu ambargos, finansal işlemleri ve yakıt ve yedek parça gibi temel ihtiyaçların edinilmesini zorlaştıran bir dizi yasa ve yönetmelik içeriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, adanın komünist yönetimindeki hükümetine yönelik yaptırımları sıkılaştırarak, uzun zamandır ABD'nin düşmanı olan ülkeye karşı "sert" bir politika izleme sözü verdi.

Küba, Çin'in yardımıyla geçtiğimiz yıl büyük devlet işletmeli güneş enerjisi çiftlikleri geliştirmek için önemli yatırımlar yaptı ve bu yatırımların pahalı ve temini zor fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmaya yardımcı olacağını söyledi.

Cumartesi günü bir kayıt seansı için prova yapan Havana'lı müzisyen Victor Raul Bracho gibi birçok Kübalı, elektrik kesintisine rağmen normal şekilde çalışmalarına devam etti.

"Bu sorunlara alışamıyoruz ama hayatımıza devam etmek zorundayız."