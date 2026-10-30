Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Kubat, yakın dostu Beyazıt Öztürk'e sürpriz yaparak Joker programına konuk oldu.
Programda birlikte şarkılar seslendiren ikili, esprileriyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Ancak gecenin en çok konuşulan konusu, Kubat'ın verdiği kilolarla değişen görünümü oldu.
BEYAZ KUBAT'I GÖRÜNCE ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Beyazıt Öztürk, karşısında gördüğü Kubat'ın zayıflığı karşısında hayretini gizleyemedi. Ünlü şarkıcı ise değişimini esprili bir dille anlatarak, “Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım” dedi.
Kubat'ın son halini gören izleyiciler de şaşkınlıklarını sosyal medyada dile getirdi. Şarkıcı için “Resmen gençleşmiş”, “Tanımakta zorlandık” ve “Eski halinden eser kalmadı” yorumları yapıldı.
20 KİLO VERDİ, GARDIROBUNU YENİLEDİ
Mayıs ayında yaklaşık 20 kilo verdiğini açıklayan Kubat, bu değişimin gardırobuna da yansıdığını söylemişti. Verdiği kilolar nedeniyle kıyafetlerinin büyük bölümünü yenilemek zorunda kaldığını anlatan şarkıcı, son dönemdeki görünümüyle sık sık gündeme geliyor.
Günün Trend Haberleri
DÜZENLİ SPOR VE DİSİPLİNLİ BESLENME
Kubat'ın nasıl kilo verdiği de merak konusu oldu. Daha önce uzun zamandır sıkı bir program uyguladığını belirten sanatçının düzenli spor yaptığı, yürüyüşlerini aksatmadığı ve disiplinli bir beslenme programı izlediği biliniyor.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.