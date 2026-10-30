DÜZENLİ SPOR VE DİSİPLİNLİ BESLENME

Kubat'ın nasıl kilo verdiği de merak konusu oldu. Daha önce uzun zamandır sıkı bir program uyguladığını belirten sanatçının düzenli spor yaptığı, yürüyüşlerini aksatmadığı ve disiplinli bir beslenme programı izlediği biliniyor.