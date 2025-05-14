'İnci Taneleri' dizisinde 'Cihan'ı canlandıran Kubilay Aka geçen yaz Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Birlikteliklerini bu fotoğraf karesiyle ilan eden oyuncu çift evlilik yolunda ilk adımı attı.

Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan için özel bir gece düzenleyerek sevgilisine evlilik teklifi etti. Sancaktutan da bu romantik teklife "Evet" yanıtını verdi.

"SOYADINI DEĞİŞTİRMEK İSTERDİM"

Öte yandan geçen haftalarda İbrahim Selim'in YouTube programına konuk olan Kubilay Aka, sevgilisiyle tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

"5-6 sene önce bir reklam filminde beraber oynarken tanıştık ama o zaman aramızda hiç böyle bir şey olmadı. Sonra da aynı ajansta olduğumuz için etkinliklerde bir araya geliyorduk. Hiç birbirimize öyle bakmamıştık."

"Sonra ben öyle bakmış bulundum. Ben tavladım diyebiliriz. Hiç istemiyordu, çok uğraştım. Üzerime yapışan çapkınlık imajının farkındaydı. Bir korku olabilirdi güven adına ama onları aştık. Son bir senedir birbirimize gayet güzel ifade ediyoruz kendimizi."

Aka, "Sevgiliniz Hafsanur Sancaktutan'ın hangi özelliğini değiştirirdiniz?" sorusuna "Soyadını değiştirmek isterdim" cevabını vermişti. Bu açıklamayı bazıları "evlilik teklifi" olarak yorumlamıştı.