Bir süredir oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Kubilay Aka, bu kez imaj değişikliğiyle sosyal medyada konuşuluyor. Ünlü oyuncu, saçlarını pembeye boyatarak tarzını tamamen yeniledi.
Yeni görünümünü Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Aka, gönderisine “Saçlarımın tadına bakmak istiyorum” notunu düştü.
Aka’nın paylaşımı, hayranları tarafından büyük ilgi görürken, en dikkat çeken yorum ise sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’dan geldi. Güzel oyuncu, sevgilisinin pembe saçlı fotoğrafına “Pamuk şekerim” yorumuyla karşılık verdi.