atv ekranlarında Eylül ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Mercan Köşkü için geri sayım başladı. Faro ve Sinehane ortak yapımı olan dizinin okuma provası gerçekleştirilirken, setten ilk kareler de yayınlandı.





Geçmişte aşk yaşayan ve yollarını Kubilay Aka’nın askere gitmeden önce ayırdığı konuşulan ikilinin yeniden yan yana gelmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.



Başrollerinde Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın yer aldığı Mercan Köşkü, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor.





Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür ve Haki Biçici gibi deneyimli isimler yer alıyor. Genç kuşağın dikkat çeken oyuncuları Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl da projede rol alıyor.





5 Haziran Cuma günü Tarsus’ta sete çıkacak olan dizinin yönetmen koltuğunda ise Yahya Samancı oturuyor. Dizinin büyüleyici atmosferi ve dramatik hikâyesi şimdiden merak konusu olurken, özellikle Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan’ın yeniden partner olması sosyal medyada gündem yarattı.