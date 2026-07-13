Saat 11.00’de başlayan duruşmaya tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Ahmet Özkoç ile tutuksuz sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu ve Bilal Kadayıfçıoğlu katıldı. Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

İddianamede, olayın baş şüphelileri arasında yer alan Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, İzzet Yıldızhan için 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

TANIK: “SİLAH PATLADI” DEDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Yalçınay Yıldız, olay günü yaşananları anlattı. Yıldız, “Aracın yanına gelen kişi kapıyı açıp Kubilay’ın boynundan tuttu. ‘Burada ne işiniz var?’ dedi. Ardından silah patladı. Silahı camın dışındayken elinde gördüm. Vurulma anında Alaattin’in ‘Silah patladı abi’ dediğini duydum” ifadelerini kullandı.

AİLE TANIK İFADELERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Kubilay Kaan Kundakçı’nın babası Cemil Kundakçı, tanık anlatımlarının olayın oluş şekliyle örtüşmediğini belirterek, “Anlatılanlarla yaşananlar arasında zaman açısından uyumsuzluk var” dedi.

Anne Ülker Kundakçı ise sanıklara tepki göstererek, “Burada anlatılanları kabul etmiyorum. Oğlum hayatını kaybetti ama bazıları hâlâ farklı şeylerle ilgileniyor. Bu kişiye silahı kim verdi?” ifadelerini kullandı.

SANIKLARDAN SAVUNMA

Tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu savunmasında, “Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Ne ben ne de diğer sanık böyle bir suçu işleyecek insanlar değiliz” diyerek tahliyesini talep etti.

Alaattin Kadayıfçıoğlu ise olayın kontrolü dışında gerçekleştiğini öne sürerek beraatini istedi. Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan da suçlamaları reddederek, “Hiçbir suçum yok, mağdurum” dedi.

Duruşmada ayrıca Zuhal Kalaycıoğlu ile Kundakçı ailesi arasında tartışma yaşandı.

MAHKEMEDEN ARA KARAR

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar verdi. Ayrıca bilirkişi ve parmak izi inceleme raporlarının beklenmesine hükmedildi.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 7 Ekim tarihine erteledi.